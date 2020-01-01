У Ковелі горів ресторан «Сопрано». ВІДЕО
Сьогодні, 09:51
У Ковелі сталась пожежа в ресторані «Сопрано», що на розі вулиць Незалежності та Міцкевича.
Інцидент трапився вчора ввечері, 29 вересня, близько 18:30, - пише Ковель.онлайн.
Рятувальники, які прибули на місце інциденту розгорнули пожежний рукав до відкритого вікна з тильної сторони закладу громадського харчування.
За попередньою інформацією, причина пожежі – коротке замикання. Деталі інциденту з’ясовують.
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Інцидент трапився вчора ввечері, 29 вересня, близько 18:30, - пише Ковель.онлайн.
Рятувальники, які прибули на місце інциденту розгорнули пожежний рукав до відкритого вікна з тильної сторони закладу громадського харчування.
За попередньою інформацією, причина пожежі – коротке замикання. Деталі інциденту з’ясовують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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