У Ковелі горів ресторан «Сопрано». ВІДЕО





Інцидент трапився вчора ввечері, 29 вересня, близько 18:30, - пише



Рятувальники, які прибули на місце інциденту розгорнули пожежний рукав до відкритого вікна з тильної сторони закладу громадського харчування.



За попередньою інформацією, причина пожежі – коротке замикання. Деталі інциденту з’ясовують.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі сталась пожежа в ресторані «Сопрано», що на розі вулиць Незалежності та Міцкевича.Інцидент трапився вчора ввечері, 29 вересня, близько 18:30, - пише Ковель.онлайн Рятувальники, які прибули на місце інциденту розгорнули пожежний рукав до відкритого вікна з тильної сторони закладу громадського харчування.За попередньою інформацією, причина пожежі – коротке замикання. Деталі інциденту з’ясовують.

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