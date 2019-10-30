На Волині горіли житловий будинок і хлів





Пожежа трапилсь 29 вересня о 13:03,- інформує Управління ДСНС у Волинській області.



Працівники 16-ї ДПРЧ УДСНС України у Волинській області, яким допомагали працівники місцевої пожежної охорони села Дубечне, вже о 13:30 локалізували пожежу, а о 13:45 остаточно її ліквідували. Вогонь знищив 1 м2 кухонної стінки, пошкодив 1 м2 перекриття, 3 м2 кухонної стінки.



Ймовірна причина виникнення пожежі – іскріння кухонної витяжки.



О 15:20 у селі Навіз Рожищенського району через коротке замикання електромережі виникла пожежа цегляної господарської споруди.



Пожежу локалізували о 16:08 працівники 3-ї ДПРЧ УДСНС України у Волинській області разом із працівниками місцевої пожежної охорони села Навіз, а о 17:10 її ліквідували. Вогонь знищив 84 м2 покрівлі, 42 м2 перекриття, речі домашнього вжитку, 6 тонн соломи, пошкодив електролічильник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Смоляри Старовижівського району загорівся житловий будинок з піноблоків.Пожежа трапилсь 29 вересня о 13:03,- інформує Управління ДСНС у Волинській області.Працівники 16-ї ДПРЧ УДСНС України у Волинській області, яким допомагали працівники місцевої пожежної охорони села Дубечне, вже о 13:30 локалізували пожежу, а о 13:45 остаточно її ліквідували. Вогонь знищив 1 м2 кухонної стінки, пошкодив 1 м2 перекриття, 3 м2 кухонної стінки.Ймовірна причина виникнення пожежі – іскріння кухонної витяжки.О 15:20 у селі Навіз Рожищенського району через коротке замикання електромережі виникла пожежа цегляної господарської споруди.Пожежу локалізували о 16:08 працівники 3-ї ДПРЧ УДСНС України у Волинській області разом із працівниками місцевої пожежної охорони села Навіз, а о 17:10 її ліквідували. Вогонь знищив 84 м2 покрівлі, 42 м2 перекриття, речі домашнього вжитку, 6 тонн соломи, пошкодив електролічильник.

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