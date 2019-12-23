Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки





Про це йшлося у середу, 30 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.



Для забезпечення належного рівня обслуговування населення, задоволення потреби в пасажирських перевезеннях, налагодження міського транспортного сполучення з Прилуцьким старостинським округом Луцької міської територіальної громади запропонували новий перелік зупинок громадського транспорту у селах Прилуцьке, Дачне, Жабка, Сапогове.



Нагадаємо,



Окрім того, змінила схему руху й маршрутка №19. Автобус №19 «Окружна – с. Сапогове» курсує (у прямому та зворотному напрямках) так: Окружна, Дружби народів, Бенделіані, Станіславського, Окружна, Львівська, Червоного Хреста, Ковельська, Глушець, Паркова (Словацького, Богдана Хмельницького), Винниченка, Василя Мойсея, Перемоги, Соборності, Гордіюк, Конякіна, Карбишева, Наливайка, Івана Богуна, Ківерцівська, с. Прилуцьке, с. Сапогове (місця міжзмінного відстою у с. Прилуцьке, с. Сапогове та на вул. Окружній біля ПАТ «СКФ Україна»).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Затвердили перелік зупинок громадського транспорту, що функціонуватимуть у Прилуцькому старостинському окрузі.Про це йшлося у середу, 30 вересня, під час засідання виконкому Луцькради.Для забезпечення належного рівня обслуговування населення, задоволення потреби в пасажирських перевезеннях, налагодження міського транспортного сполучення з Прилуцьким старостинським округом Луцької міської територіальної громади запропонували новий перелік зупинок громадського транспорту у селах Прилуцьке, Дачне, Жабка, Сапогове.Нагадаємо, нещодавно оголосили конкурс на перевезення за новим маршрутом №37 , що сполучатиме села Прилуцького старостинського округу з Луцьком.Окрім того, змінила схему руху й маршрутка №19. Автобус №19 «Окружна – с. Сапогове» курсує (у прямому та зворотному напрямках) так: Окружна, Дружби народів, Бенделіані, Станіславського, Окружна, Львівська, Червоного Хреста, Ковельська, Глушець, Паркова (Словацького, Богдана Хмельницького), Винниченка, Василя Мойсея, Перемоги, Соборності, Гордіюк, Конякіна, Карбишева, Наливайка, Івана Богуна, Ківерцівська, с. Прилуцьке, с. Сапогове (місця міжзмінного відстою у с. Прилуцьке, с. Сапогове та на вул. Окружній біля ПАТ «СКФ Україна»).

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