На Львівщині жінка розстріляла двох маленьких доньок з рушниці і скоїла самогубство

На Львівщині поліцейські розслідують обставини смерті жінки та двох її малолітніх доньок.Тіла 36-річної мешканки одного з сіл Старосамбірського району та її доньок віком 5 та 9 років з вогнепальними пораненнями були виявлені на території відпочинкового комплексу, - пише ГУНП у Львівській області.На місці події працювала слідчі та оперативники карного розшуку, експерти-криміналісти та співробітники інших служб поліції Львівщини, а також співробітники Старосамбірського відділення поліції.Як попередньо встановили правоохоронці, 29 вересня близько 22.30 жінка, котра мешкала у садибі, здійснила два постріли з мисливської рушниці у своїх доньок, які від отриманих поранень померли на місці події. Після цього жінка вчинила самогубство, вистреливши у себе з тієї ж рушниці.Зброю поліцейські вилучили та скерували на експертне дослідження.За фактом слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Самбірської місцевої прокуратури відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство» та п.1 , п.2 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.Проводять досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.