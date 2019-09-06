На Львівщині жінка розстріляла двох маленьких доньок з рушниці і скоїла самогубство
Сьогодні, 10:54
На Львівщині поліцейські розслідують обставини смерті жінки та двох її малолітніх доньок.
Тіла 36-річної мешканки одного з сіл Старосамбірського району та її доньок віком 5 та 9 років з вогнепальними пораненнями були виявлені на території відпочинкового комплексу, - пише ГУНП у Львівській області.
На місці події працювала слідчі та оперативники карного розшуку, експерти-криміналісти та співробітники інших служб поліції Львівщини, а також співробітники Старосамбірського відділення поліції.
Як попередньо встановили правоохоронці, 29 вересня близько 22.30 жінка, котра мешкала у садибі, здійснила два постріли з мисливської рушниці у своїх доньок, які від отриманих поранень померли на місці події. Після цього жінка вчинила самогубство, вистреливши у себе з тієї ж рушниці.
Зброю поліцейські вилучили та скерували на експертне дослідження.
За фактом слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Самбірської місцевої прокуратури відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство» та п.1 , п.2 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Проводять досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.
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Тіла 36-річної мешканки одного з сіл Старосамбірського району та її доньок віком 5 та 9 років з вогнепальними пораненнями були виявлені на території відпочинкового комплексу, - пише ГУНП у Львівській області.
На місці події працювала слідчі та оперативники карного розшуку, експерти-криміналісти та співробітники інших служб поліції Львівщини, а також співробітники Старосамбірського відділення поліції.
Як попередньо встановили правоохоронці, 29 вересня близько 22.30 жінка, котра мешкала у садибі, здійснила два постріли з мисливської рушниці у своїх доньок, які від отриманих поранень померли на місці події. Після цього жінка вчинила самогубство, вистреливши у себе з тієї ж рушниці.
Зброю поліцейські вилучили та скерували на експертне дослідження.
За фактом слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Самбірської місцевої прокуратури відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з приміткою «самогубство» та п.1 , п.2 ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Проводять досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.
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