«До останнього боролася із COVID-19»: померла вчителька луцької школи №12
Сьогодні, 10:56
Померла вчителька школи №12 у Луцьку Тарасюк Тамара Олександрівна, що боролася з коронавірусною інфекцією.
Про це повідомляє ГО "Розвиток мікрорайонів міста" у фейсбуці.
"Члени громадської організації «Розвиток Мікрорайонів Міста» з глибоким сумом сприйняли скорботну звістку про раптову передчасну смерть вчителя з великої літери, люблячої мами та бабусі, чудової подруги та хорошої людини, Тарасюк Тамари Олександрівни.
Вона до останнього боролася із COVID-19 та хвороба виявилась сильнішою.
Висока професійна майстерність, її життєва мудрість, організаторський талант назавжди лишаться у вдячній пам’яті учнів та колег", - йдеться в повідомленні.
Тамара Тарасюк була вчителем української мови та літератури у ЗОШ I-III ступеня №12.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, знайомим та колегам Тамари Тарасюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє ГО "Розвиток мікрорайонів міста" у фейсбуці.
"Члени громадської організації «Розвиток Мікрорайонів Міста» з глибоким сумом сприйняли скорботну звістку про раптову передчасну смерть вчителя з великої літери, люблячої мами та бабусі, чудової подруги та хорошої людини, Тарасюк Тамари Олександрівни.
Вона до останнього боролася із COVID-19 та хвороба виявилась сильнішою.
Висока професійна майстерність, її життєва мудрість, організаторський талант назавжди лишаться у вдячній пам’яті учнів та колег", - йдеться в повідомленні.
Тамара Тарасюк була вчителем української мови та літератури у ЗОШ I-III ступеня №12.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, знайомим та колегам Тамари Тарасюк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 3
Останні новини
В Україні породіллям повернули «пакунок малюка»
Сьогодні, 11:29
На Волині горіли житловий будинок і хлів
Сьогодні, 11:01
«До останнього боролася із COVID-19»: померла вчителька луцької школи №12
Сьогодні, 10:56
Звернувся Михаїл: у Луцьку встановлять ще один пам’ятник
Сьогодні, 10:36
Не переживайте. Ви помрете від дурості незалежно від того вірите в наявність вірусу чи ні. Так і запишуть.
Як .... не розуміти шо помирають не від вірусу а від ускладнень спричинених вірусом? І якби вірусу не було, то не було б ускладнень і людина жила б і жила.
Де ви такі набралися...