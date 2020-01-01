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«До останнього боролася із COVID-19»: померла вчителька луцької школи №12

«До останнього боролася із COVID-19»: померла вчителька луцької школи №12
Померла вчителька школи №12 у Луцьку Тарасюк Тамара Олександрівна, що боролася з коронавірусною інфекцією.

Про це повідомляє ГО "Розвиток мікрорайонів міста" у фейсбуці.

"Члени громадської організації «Розвиток Мікрорайонів Міста» з глибоким сумом сприйняли скорботну звістку про раптову передчасну смерть вчителя з великої літери, люблячої мами та бабусі, чудової подруги та хорошої людини, Тарасюк Тамари Олександрівни.
Вона до останнього боролася із COVID-19 та хвороба виявилась сильнішою.

Висока професійна майстерність, її життєва мудрість, організаторський талант назавжди лишаться у вдячній пам’яті учнів та колег", - йдеться в повідомленні.

Тамара Тарасюк була вчителем української мови та літератури у ЗОШ I-III ступеня №12.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним, знайомим та колегам Тамари Тарасюк.

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Теги: смерть, коронавірус, вчитель, Луцьк
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Коментарі 3
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від чого померла насправді?
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Треба збудувати церкву на її честь в школі номер 12. Нехай дітки моляться та пам'ятають Тамару Олександрівну!
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до 111

Не переживайте. Ви помрете від дурості незалежно від того вірите в наявність вірусу чи ні. Так і запишуть.

Як .... не розуміти шо помирають не від вірусу а від ускладнень спричинених вірусом? І якби вірусу не було, то не було б ускладнень і людина жила б і жила.
Де ви такі набралися...
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