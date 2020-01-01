«До останнього боролася із COVID-19»: померла вчителька луцької школи №12

Померла вчителька школи №12 у Луцьку, що боролася з коронавірусною інфекцією.Про це повідомляє ГО "Розвиток мікрорайонів міста" у фейсбуці."Члени громадської організації «Розвиток Мікрорайонів Міста» з глибоким сумом сприйняли скорботну звістку про раптову передчасну смерть вчителя з великої літери, люблячої мами та бабусі, чудової подруги та хорошої людини, Тарасюк Тамари Олександрівни.Вона до останнього боролася із COVID-19 та хвороба виявилась сильнішою.Висока професійна майстерність, її життєва мудрість, організаторський талант назавжди лишаться у вдячній пам’яті учнів та колег", - йдеться в повідомленні.Тамара Тарасюк була вчителем української мови та літератури у ЗОШ I-III ступеня №12.висловлює щирі співчуття рідним, знайомим та колегам Тамари Тарасюк.