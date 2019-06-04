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В Україні породіллям повернули «пакунок малюка»

В Україні породіллям повернули «пакунок малюка»
Верховна рада на засіданні у вівторок, 30 вересня, прийняла у другому читанні та в цілому законопроєкт про надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" замість грошової допомоги у розмірі 5 тисяч гривень.

Про це повідомляє "Суспільне".

За законопроєкт №3006а проголосували 264 депутати.

"Пакунок малюка" запровадили ще у 2018 році, але в липні 2020-го його замінили на цільову грошову компенсаційну виплату у розмірі 5 тисяч гривень. Передбачалося, що громадянам, у яких народилась дитина, буде видана соціальна картка у "ПриватБанку" зі спеціальними режимами використання. До реалізації проєкту були залучені заклади роздрібної торгівлі, які також мали забезпечувати цільове використання коштів грошової компенсації.

Відповідно до законопроєкту, на законодавчому рівні до видів державної допомоги сім'ям з дітьми віднесено видачу одноразової натуральної допомоги у вигляді бейбі-боксу. Вони будуть видаватися в закладах охорони здоров'я (пологовому будинку або пологовому відділенні, перинатальному центрі, неонатальному центрі — ред.) незалежно від форми власності та підпорядкування.

Вартість і комплектація "пакунку малюка" затверджується Міністерством соціальної політики. Бейбі-бокс надається в термін, що не перевищує 30 календарних днів з дня народження дитини.

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Теги: пакунок малюка, ВР, породіллі
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