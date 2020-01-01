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На Рівненщині маршрутка зіткнулась із вантажівкою: є загиблий і травмовані. ФОТО

На Рівненщині маршрутка зіткнулась із вантажівкою: є загиблий і травмовані. ФОТО
Поблизу села Користь Корецького району на Рівненщині маршрутка "Шалена черепаха" зіткнулась із вантажівкою.

Автопригода сталася 29 вересня,о 23:39, - пише Рівне.вечірнє.

Поліцейські на місці події попередньо встановили, що водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, який здійснює пасажирські перевезення, 45-річний рівнянин, зіткнувся з вантажівкою із причепом, яка стояла на узбіччі з увімкненою аварійною сигналізацією.

Унаслідок ДТП до Корецької районної лікарні із травмами різного ступеня доставили водія та двох пасажирів мікроавтобуса — 44-річну та 34-річного рівнян. 60-річний житель обласного центру отримав травми несумісні із життям. Більше у салоні маршрутки пасажирів не було.

«За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження проводяться необхідні слідчі дії для встановлення усіх обставини дорожньо-транспортної пригоди. Також вирішується питання про повідомлення 45-річному водієві про підозру», — повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській області, начальник слідчого управління Олександр Панасюк.

В обох кермувальників відібрали біологічні зразки для визначення стану сп’яніння.

На Рівненщині маршрутка зіткнулась із вантажівкою: є загиблий і травмовані. ФОТО
На Рівненщині маршрутка зіткнулась із вантажівкою: є загиблий і травмовані. ФОТО
На Рівненщині маршрутка зіткнулась із вантажівкою: є загиблий і травмовані. ФОТО
На Рівненщині маршрутка зіткнулась із вантажівкою: є загиблий і травмовані. ФОТО

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Теги: аварія, Рівненщина, маршрутка, бус
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