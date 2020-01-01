На Рівненщині маршрутка зіткнулась із вантажівкою: є загиблий і травмовані. ФОТО





Автопригода сталася 29 вересня,о 23:39, - пише



Поліцейські на місці події попередньо встановили, що водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, який здійснює пасажирські перевезення, 45-річний рівнянин, зіткнувся з вантажівкою із причепом, яка стояла на узбіччі з увімкненою аварійною сигналізацією.



Унаслідок ДТП до Корецької районної лікарні із травмами різного ступеня доставили водія та двох пасажирів мікроавтобуса — 44-річну та 34-річного рівнян. 60-річний житель обласного центру отримав травми несумісні із життям. Більше у салоні маршрутки пасажирів не було.



«За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження проводяться необхідні слідчі дії для встановлення усіх обставини дорожньо-транспортної пригоди. Також вирішується питання про повідомлення 45-річному водієві про підозру», — повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській області, начальник слідчого управління Олександр Панасюк.



В обох кермувальників відібрали біологічні зразки для визначення стану сп’яніння.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу села Користь Корецького району на Рівненщині маршрутка "Шалена черепаха" зіткнулась із вантажівкою.Автопригода сталася 29 вересня,о 23:39, - пише Рівне.вечірнє Поліцейські на місці події попередньо встановили, що водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, який здійснює пасажирські перевезення, 45-річний рівнянин, зіткнувся з вантажівкою із причепом, яка стояла на узбіччі з увімкненою аварійною сигналізацією.Унаслідок ДТП до Корецької районної лікарні із травмами різного ступеня доставили водія та двох пасажирів мікроавтобуса — 44-річну та 34-річного рівнян. 60-річний житель обласного центру отримав травми несумісні із життям. Більше у салоні маршрутки пасажирів не було.«За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження проводяться необхідні слідчі дії для встановлення усіх обставини дорожньо-транспортної пригоди. Також вирішується питання про повідомлення 45-річному водієві про підозру», — повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській області, начальник слідчого управління Олександр Панасюк.В обох кермувальників відібрали біологічні зразки для визначення стану сп’яніння.

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