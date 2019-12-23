У «PremierCity» – вигідна пропозиція для любителів кіно і активного відпочинку*
Сьогодні, 11:56
У кінотеатрі «PremierCity» запустили вигідну акційну пропозицію для любителів кіно і активних розваг на роликах.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Так, при купівлі квитка у кінотеатр «PremierCity» відвідувачі отримуватимуть купон зі знижкою 40% на арену розваг «GeneratorCity».
Тож усіх охочих запрошують до ТРЦ «ПортCity» на відпочинок.
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
Так, при купівлі квитка у кінотеатр «PremierCity» відвідувачі отримуватимуть купон зі знижкою 40% на арену розваг «GeneratorCity».
Тож усіх охочих запрошують до ТРЦ «ПортCity» на відпочинок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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