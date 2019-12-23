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У «PremierCity» – вигідна пропозиція для любителів кіно і активного відпочинку*

У «PremierCity» – вигідна пропозиція для любителів кіно і активного відпочинку*
У кінотеатрі «PremierCity» запустили вигідну акційну пропозицію для любителів кіно і активних розваг на роликах.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Так, при купівлі квитка у кінотеатр «PremierCity» відвідувачі отримуватимуть купон зі знижкою 40% на арену розваг «GeneratorCity».

Тож усіх охочих запрошують до ТРЦ «ПортCity» на відпочинок.


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Теги: ролики, акція, GeneratorCity
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