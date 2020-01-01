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Працівникам Лесиного вишу присвоїли нові вчені звання

Працівникам Лесиного вишу присвоїли нові вчені звання
Працівникам Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки присвоїли нові вчені звання.

Про це йдеться в наказі Міністерства освіти і науки України № 1188 від 24 вересня 2020 року, повідомляють на сайті вишу.

Згідно з наказом, вчені звання професорів присвоїли:

- Громику Юрію Васильовичу – професора кафедри історії та культури української мови;

- Гусак Людмилі Євгеніївні – професора кафедри іноземних мов гуманітарних спеціальностей;

Ще 8 працівникам Лесиного вишу присвоїли вчені звання доцентів. Нові наукові звання присвоїли:

- Вітюк Валентині Володимирівні – доцента кафедри теорії і методики початкової освіти
- Каліщук Діані Миколаївні – доцента кафедри прикладної лінгвістики
- Карпінській Наталії Володимирівні – доцента кафедри кримінального права і процесу
- Корнелюк Ользі Антонівні – доцента кафедри міжнародних економічних відносин та управління проєктами
- Мудраку Ігорю Аркадійовичу – доцента кафедри педагогічної та вікової психології
- Тарасюк Тетяні Миколаївні – доцента кафедри історії та культури української мови
- Федуник-Яремчук Оксані Володимирівні – доцента кафедри алгебри і математичного аналізу
- Фіщук Оксані Сергіївні – доцента кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук.

Крім цього, Атестаційна колегія Міністерства освіти та науки визнала університетський науковий журнал "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" фаховим виданням категорії В з економічних, політичних наук (спеціальності – 052, 291, 292).

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Теги: ВНУ, вчені звання, МОН
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Коментарі 1
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раніше у цьому калгозному виші прохвесорів не було!
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