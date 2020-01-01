Працівникам Лесиного вишу присвоїли нові вчені звання





Про це йдеться в наказі Міністерства освіти і науки України № 1188 від 24 вересня 2020 року,



Згідно з наказом, вчені звання професорів присвоїли:



- Громику Юрію Васильовичу – професора кафедри історії та культури української мови;



- Гусак Людмилі Євгеніївні – професора кафедри іноземних мов гуманітарних спеціальностей;



Ще 8 працівникам Лесиного вишу присвоїли вчені звання доцентів. Нові наукові звання присвоїли:



- Вітюк Валентині Володимирівні – доцента кафедри теорії і методики початкової освіти

- Каліщук Діані Миколаївні – доцента кафедри прикладної лінгвістики

- Карпінській Наталії Володимирівні – доцента кафедри кримінального права і процесу

- Корнелюк Ользі Антонівні – доцента кафедри міжнародних економічних відносин та управління проєктами

- Мудраку Ігорю Аркадійовичу – доцента кафедри педагогічної та вікової психології

- Тарасюк Тетяні Миколаївні – доцента кафедри історії та культури української мови

- Федуник-Яремчук Оксані Володимирівні – доцента кафедри алгебри і математичного аналізу

- Фіщук Оксані Сергіївні – доцента кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук.



Крім цього, Атестаційна колегія Міністерства освіти та науки визнала університетський науковий журнал "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" фаховим виданням категорії В з економічних, політичних наук (спеціальності – 052, 291, 292).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівникам Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки присвоїли нові вчені звання.Про це йдеться в наказі Міністерства освіти і науки України № 1188 від 24 вересня 2020 року, повідомляють на сайті вишу.Згідно з наказом, вчені звання професорів присвоїли:– професора кафедри історії та культури української мови;– професора кафедри іноземних мов гуманітарних спеціальностей;Ще 8 працівникам Лесиного вишу присвоїли вчені звання доцентів. Нові наукові звання присвоїли:– доцента кафедри теорії і методики початкової освіти– доцента кафедри прикладної лінгвістики– доцента кафедри кримінального права і процесу– доцента кафедри міжнародних економічних відносин та управління проєктами– доцента кафедри педагогічної та вікової психології– доцента кафедри історії та культури української мови– доцента кафедри алгебри і математичного аналізу– доцента кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук.Крім цього, Атестаційна колегія Міністерства освіти та науки визнала університетський науковий журнал "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" фаховим виданням категорії В з економічних, політичних наук (спеціальності – 052, 291, 292).

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