Працівникам Лесиного вишу присвоїли нові вчені звання
Сьогодні, 11:55
Працівникам Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки присвоїли нові вчені звання.
Про це йдеться в наказі Міністерства освіти і науки України № 1188 від 24 вересня 2020 року, повідомляють на сайті вишу.
Згідно з наказом, вчені звання професорів присвоїли:
- Громику Юрію Васильовичу – професора кафедри історії та культури української мови;
- Гусак Людмилі Євгеніївні – професора кафедри іноземних мов гуманітарних спеціальностей;
Ще 8 працівникам Лесиного вишу присвоїли вчені звання доцентів. Нові наукові звання присвоїли:
- Вітюк Валентині Володимирівні – доцента кафедри теорії і методики початкової освіти
- Каліщук Діані Миколаївні – доцента кафедри прикладної лінгвістики
- Карпінській Наталії Володимирівні – доцента кафедри кримінального права і процесу
- Корнелюк Ользі Антонівні – доцента кафедри міжнародних економічних відносин та управління проєктами
- Мудраку Ігорю Аркадійовичу – доцента кафедри педагогічної та вікової психології
- Тарасюк Тетяні Миколаївні – доцента кафедри історії та культури української мови
- Федуник-Яремчук Оксані Володимирівні – доцента кафедри алгебри і математичного аналізу
- Фіщук Оксані Сергіївні – доцента кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук.
Крім цього, Атестаційна колегія Міністерства освіти та науки визнала університетський науковий журнал "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" фаховим виданням категорії В з економічних, політичних наук (спеціальності – 052, 291, 292).
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Про це йдеться в наказі Міністерства освіти і науки України № 1188 від 24 вересня 2020 року, повідомляють на сайті вишу.
Згідно з наказом, вчені звання професорів присвоїли:
- Громику Юрію Васильовичу – професора кафедри історії та культури української мови;
- Гусак Людмилі Євгеніївні – професора кафедри іноземних мов гуманітарних спеціальностей;
Ще 8 працівникам Лесиного вишу присвоїли вчені звання доцентів. Нові наукові звання присвоїли:
- Вітюк Валентині Володимирівні – доцента кафедри теорії і методики початкової освіти
- Каліщук Діані Миколаївні – доцента кафедри прикладної лінгвістики
- Карпінській Наталії Володимирівні – доцента кафедри кримінального права і процесу
- Корнелюк Ользі Антонівні – доцента кафедри міжнародних економічних відносин та управління проєктами
- Мудраку Ігорю Аркадійовичу – доцента кафедри педагогічної та вікової психології
- Тарасюк Тетяні Миколаївні – доцента кафедри історії та культури української мови
- Федуник-Яремчук Оксані Володимирівні – доцента кафедри алгебри і математичного аналізу
- Фіщук Оксані Сергіївні – доцента кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук.
Крім цього, Атестаційна колегія Міністерства освіти та науки визнала університетський науковий журнал "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" фаховим виданням категорії В з економічних, політичних наук (спеціальності – 052, 291, 292).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
раніше у цьому калгозному виші прохвесорів не було!
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Працівникам Лесиного вишу присвоїли нові вчені звання
Сьогодні, 11:55