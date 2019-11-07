Громаді на Волині повернули земельну ділянку вартістю 102 мільйони гривень
Сьогодні, 12:15
На виконання рішення Господарського суду Волинської області, який задовольнив позов Маневицької місцевої прокуратури області в інтересах держави в особі Грем’яченської сільської ради Ківерцівського району, громаді повернули земельну ділянку вартістю 102 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Прокурори з'ясували, що із квітня 2017 року підприємство-орендар, систематично порушуючи умови договору, заборгувало місцевому бюджету понад 228 тис. грн за оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 110 га.
Попри вжиті органом місцевого самоврядування заходи, заборгованість лише зростала.
У ситуацію втрутилася прокуратура і в суді прокурори домоглися розірвання договору оренди, стягнення боргу та повернення земельної ділянки територіальній громаді.
Наразі рішення суду виконане.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.
Прокурори з'ясували, що із квітня 2017 року підприємство-орендар, систематично порушуючи умови договору, заборгувало місцевому бюджету понад 228 тис. грн за оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 110 га.
Попри вжиті органом місцевого самоврядування заходи, заборгованість лише зростала.
У ситуацію втрутилася прокуратура і в суді прокурори домоглися розірвання договору оренди, стягнення боргу та повернення земельної ділянки територіальній громаді.
Наразі рішення суду виконане.
Головне фото - ілюстративне.
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