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Громаді на Волині повернули земельну ділянку вартістю 102 мільйони гривень

Громаді на Волині повернули земельну ділянку вартістю 102 мільйони гривень
На виконання рішення Господарського суду Волинської області, який задовольнив позов Маневицької місцевої прокуратури області в інтересах держави в особі Грем’яченської сільської ради Ківерцівського району, громаді повернули земельну ділянку вартістю 102 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Прокурори з'ясували, що із квітня 2017 року підприємство-орендар, систематично порушуючи умови договору, заборгувало місцевому бюджету понад 228 тис. грн за оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 110 га.

Попри вжиті органом місцевого самоврядування заходи, заборгованість лише зростала.

У ситуацію втрутилася прокуратура і в суді прокурори домоглися розірвання договору оренди, стягнення боргу та повернення земельної ділянки територіальній громаді.

Наразі рішення суду виконане.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Ківерцівський район, підприємець-орендар, суд
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