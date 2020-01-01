У селищі на Волині через замикання електромережі горів будинок
Сьогодні, 12:30
У селищі Любешів на вулиці Вереснева горів житловий будинок.
Пожежа трапилась 30 вересня о 9:17, - пише газета "Нове життя".
На місце події виїжджали два підрозділи Любешівської 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини та спецавтомобіль відомчої пожежної охорони ДП СЛАП «Любешівагроліс». О 10.04 год. пожежу ліквідували.
"Причина виникнення загорання – коротке замикання внутрішньої електромережі. Попри оперативність пожежників, вогонь встиг пошкодити шиферну покрівлю, дерев’яне перекриття даху та частково речі домашнього вжитку", - повідомив Ігор Парчук, провідний інспектор Любешівського РС УДСНС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Пожежа трапилась 30 вересня о 9:17, - пише газета "Нове життя".
На місце події виїжджали два підрозділи Любешівської 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини та спецавтомобіль відомчої пожежної охорони ДП СЛАП «Любешівагроліс». О 10.04 год. пожежу ліквідували.
"Причина виникнення загорання – коротке замикання внутрішньої електромережі. Попри оперативність пожежників, вогонь встиг пошкодити шиферну покрівлю, дерев’яне перекриття даху та частково речі домашнього вжитку", - повідомив Ігор Парчук, провідний інспектор Любешівського РС УДСНС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинські прикордонники наздоганяли водія-втікача, який перевозив контрабанду цигарок. ВІДЕО
Сьогодні, 13:35
У Луцьку розшукують свідків «п’яної» аварії, яка сталась на перехресті Гнідавська-Потебні
Сьогодні, 13:04
У селищі на Волині через замикання електромережі горів будинок
Сьогодні, 12:30