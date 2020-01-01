У селищі на Волині через замикання електромережі горів будинок





Пожежа трапилась 30 вересня о 9:17, - пише газета



На місце події виїжджали два підрозділи Любешівської 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини та спецавтомобіль відомчої пожежної охорони ДП СЛАП «Любешівагроліс». О 10.04 год. пожежу ліквідували.



"Причина виникнення загорання – коротке замикання внутрішньої електромережі. Попри оперативність пожежників, вогонь встиг пошкодити шиферну покрівлю, дерев’яне перекриття даху та частково речі домашнього вжитку", - повідомив Ігор Парчук, провідний інспектор Любешівського РС УДСНС.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Любешів на вулиці Вереснева горів житловий будинок.Пожежа трапилась 30 вересня о 9:17, - пише газета "Нове життя" На місце події виїжджали два підрозділи Любешівської 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини та спецавтомобіль відомчої пожежної охорони ДП СЛАП «Любешівагроліс». О 10.04 год. пожежу ліквідували."Причина виникнення загорання – коротке замикання внутрішньої електромережі. Попри оперативність пожежників, вогонь встиг пошкодити шиферну покрівлю, дерев’яне перекриття даху та частково речі домашнього вжитку", - повідомив Ігор Парчук, провідний інспектор Любешівського РС УДСНС.

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