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У селищі на Волині через замикання електромережі горів будинок

У селищі на Волині через замикання електромережі горів будинок
У селищі Любешів на вулиці Вереснева горів житловий будинок.

Пожежа трапилась 30 вересня о 9:17, - пише газета "Нове життя".

На місце події виїжджали два підрозділи Любешівської 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини та спецавтомобіль відомчої пожежної охорони ДП СЛАП «Любешівагроліс». О 10.04 год. пожежу ліквідували.

"Причина виникнення загорання – коротке замикання внутрішньої електромережі. Попри оперативність пожежників, вогонь встиг пошкодити шиферну покрівлю, дерев’яне перекриття даху та частково речі домашнього вжитку", - повідомив Ігор Парчук, провідний інспектор Любешівського РС УДСНС.

У селищі на Волині через замикання електромережі горів будинок
У селищі на Волині через замикання електромережі горів будинок
У селищі на Волині через замикання електромережі горів будинок

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Теги: Любомль, пожежа
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