Де на Волині не буде світла 1 жовтня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 1 жовтня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. КТП-31009:00 - 17:00 Бригада Тзов «П’ятидні»Вимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 9:00-17:00с.Звіріввул. Польова2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-409 9:00-17:00СГВК `Промінь` - пилорамас. Сильневул. Селянська3 ПЛ10 кВ Л108-03 частково 10:00-15:00"Золота Підкова"с. Небіжка - повністюс. Дачневул.О.Кошового,вул.Дружби,1-10,вул. МируВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-10 Л-81 до ЛР-245 9:00-17:00 ТзОВ «Силком», ТК «Аветра», ФОП Захарчук О.С., ОК «Мережі», ОК «Струмочок», ОК «Мрія», ФОП Солонінка Р.Т., ФОП Князєв, СТ «Маяк», ТзОВ «ЖК Струмочок» с. Струмівка, вул. Сільська,с. Підгайці, вул. Ювілейна, 1-151 М/П с.ЗатишшяКлуб с.ЗатишшяМагазин Шацьке Районне споживче товариство с.ЗатишшяФОП Стаднік Андрій Олександрович Школа с.ЗатишшяДержавна екологічна інспекція у Волинській облДержавна фітосанітарна інспекція Волинської обл. Львів.рег.служ.держ.ветерин.-сан.контр.та нагляду ПАТ"Райффайзен Банк Аваль"Ягодинська митниця МіндоходівЗАТ СК "Галицька" сЗатишшя.Частково Піща2 ПЛ10кВ 58-09 10:00-17:00 ФОП Богуш Ольга ІванівнаФОП Панчук Г.Й. ФОП Трофимович Віталій ПавловичОСББ "Наш дім 43"ТзОВ "Фортуна"Тер.центр соц.обслугов.(надання соціальних послуг) Любомльське об"еднання під-емств ресторанного госпФОП Стельмащук Любов СтепанівнаТов.з обмеж.відповідальністю"Бізторг-2010"Любомльське товариство сприяння оборони УкраїниДержавна фінансова інспекція у Волинській областіТОВ "Надія"ФОП Антипюк Л.І. МПП "Граніт"ФОП Веремчук К.О. ФОП Кузнецов Валерій ГеоргійовичКомунальне підприємство "Любомльське ЖКГ"ФОП Гаврилюк Валентина ВолодимирівнаЛюбомльське споживче товариствоФОП Гурко Олександр ВолодимировичПАТ"ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ"ФОП Піскуровський Евген СтепановичУправління державної казначейської служби УкраїниТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІД"ФІРМА ПРОМІНЬ ЛТД"ТзОВ "Любомльське РБП"ВДСО при УМВС України у Вол. облФОП Гольчук Олексій МихайловичУправління фінансів Любомльської держадміністраціїРВ УМВС України м. ЛюбомльВідкрите акціонерн.тов. Нац.акц.страх.ком"Оранта"Любомльська міжрайонна державна податкова інспекціПриватна фірма "РАК"ФОП Степанюк Майя ОлексіївнаФОП Бондарук Руслан ВасильовичСп-не українсько-німецьке тов.з обм.відп."Кершер"ФОП Хмелярський Ігор ЄвгеновичФОП Трофимович Галина МиколаївнаФОП Бондаренко Олег ВолодимировичПАТ"Укртелеком" Волинська філіяФОП Сікорська Тетяна ВасилівнаФОП Немчук Валерій ІвановичРВНО м.ЛюбомльБілобабка Людмила МиколаївнаБлагодійний центрФОП Дубій С.Ф. .м.Любомль: в.Брестська, Кірова, 1Травня, Пушкіна, Коновальця, Вокзальна, Володимирська, Комсомольська (Уласа Самчука), Загородня, Промислова, К.Антонова (Симона Петлюри), Завальська, І.Франко, Незалежності,Дружби, І.Франко, Шорса (Героїв Крут), Б.Хмельницького, Шевченка, НовоселівВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВЛ-2, Л-3КТП-60 9:00-17:00 Гаражний масив м.Нововолинськвул. Шахтарська 22,24с. Шахтарське (частково)Вимкнень споживачів не заплановано1 ПЛ-10кВ Л71-01 9:00-17:00 с.Переспа (повністю)с.Тихотин (повністю)с.Бортяхівка (повністю) с.Переспа (повністю)с.Тихотин (повністю)с.Бортяхівка (повністю)2 ПЛ-0,4кВ від ЗТП-95 9:00-17:00 м.Рожище учбові корпуси, гуртожиток, котельня, їдальня, “Ощадбанк”, районна рада, магазин “Калина”. м..Рожище, вул.Грушевського, 1 Травня, 1Б-3А, Січових Стрільців.3 ПЛ-0,4 кВ КТП-198 9:00-17:00 с.Вітоніж хлів, коровник, молокопункт, млин, телятник, конюшня.4 ПЛ-0,4 кВ КТП-289 9:00-17:00 с.Вітоніж торговий кіоск. с.Вітоніж вул.1 Травня, Миру.5 ПЛ-0,4 кВ КТП-296 9:00-17:00 с.Вітоніж вул.Першотравнева.6 ПЛ-0,4 кВ КТП-322 9:00-17:00 с.Навіз магазини, магазин-бар, ГРП. с.Навіз вул.Журавлина, Першотравнева, Молодіжна.7 ПЛ-0,4 кВ КТП-278 9:00-17:00 с.Літогоще ФАП, магазин, школа, клуб, шкільна майстерня, АТС. с.Літогоща вул.І.Франка,Лугова..8 ПЛ-0,4 кВ КТП-286 9:00-17:00 м.Рожище вул.Калнишевського, Квітнева, Міцкевича, І.Богуна, Гагаріна,2-32, Симоненка, 12-26,13-21.9 ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище вул.Польова..10 ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Малинівка, Марянівкка, Трилісці, Линівка (повністю) с.Малинівка, Марянівкка, Трилісці, Линівка (повністю)11 ПЛ-10кВ Л71-04 9:00-17:00 с.Пожарки (повністю) с.Пожарки (повністю)1. 10:00-16:00Лісництвоc. Буциньвул:Радянська, Ювілейна, Жовтнева, Горна, Лісна.Вимкнень споживачів не заплановано