На Волині фермер під час переорювання поля знайшов небезпечну знахідку
Сьогодні, 19:19
29 вересня поблизу села Скиби Любомльського району під час переорювання поля знайшли вибухонебезпечний предмет. Про небезпечну знахідку фермер повідомив службу порятунку.
Про це повідомляє ГУ ДСНС у Волинській області.
Працівники групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення УДСНС України у Волинській області виїхали на місце знахідки та ідентифікували її як 1 артилерійський снаряд калібру 152 міліметри часів минулої війни.
Боєприпас сапери ДСНС вилучили і знищили у встановленому порядку.
Рятувальники служби порятунку нагадують мешканцям Волині про правила поводження з вибухонебезпечними знахідками.
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Про це повідомляє ГУ ДСНС у Волинській області.
Працівники групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення УДСНС України у Волинській області виїхали на місце знахідки та ідентифікували її як 1 артилерійський снаряд калібру 152 міліметри часів минулої війни.
Боєприпас сапери ДСНС вилучили і знищили у встановленому порядку.
Рятувальники служби порятунку нагадують мешканцям Волині про правила поводження з вибухонебезпечними знахідками.
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