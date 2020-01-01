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На Волині фермер під час переорювання поля знайшов небезпечну знахідку

На Волині фермер під час переорювання поля знайшов небезпечну знахідку
29 вересня поблизу села Скиби Любомльського району під час переорювання поля знайшли вибухонебезпечний предмет. Про небезпечну знахідку фермер повідомив службу порятунку.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Волинській області.

Працівники групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення УДСНС України у Волинській області виїхали на місце знахідки та ідентифікували її як 1 артилерійський снаряд калібру 152 міліметри часів минулої війни.

Боєприпас сапери ДСНС вилучили і знищили у встановленому порядку.

Рятувальники служби порятунку нагадують мешканцям Волині про правила поводження з вибухонебезпечними знахідками.

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Теги: Волинь, рятувальники, фермер
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