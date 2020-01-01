На Волині фермер під час переорювання поля знайшов небезпечну знахідку





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Працівники групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення УДСНС України у Волинській області виїхали на місце знахідки та ідентифікували її як 1 артилерійський снаряд калібру 152 міліметри часів минулої війни.



Боєприпас сапери ДСНС вилучили і знищили у встановленому порядку.



Рятувальники служби порятунку нагадують мешканцям Волині про правила поводження з вибухонебезпечними знахідками.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29 вересня поблизу села Скиби Любомльського району під час переорювання поля знайшли вибухонебезпечний предмет. Про небезпечну знахідку фермер повідомив службу порятунку.Про це повідомляє ГУ ДСНС у Волинській області.Працівники групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спецпризначення УДСНС України у Волинській області виїхали на місце знахідки та ідентифікували її як 1 артилерійський снаряд калібру 152 міліметри часів минулої війни.Боєприпас сапери ДСНС вилучили і знищили у встановленому порядку.Рятувальники служби порятунку нагадують мешканцям Волині про правила поводження з вибухонебезпечними знахідками.

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