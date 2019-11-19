У Луцьку розшукують свідків «п’яної» аварії, яка сталась на перехресті Гнідавська-Потебні
Сьогодні, 13:04
У Луцьку розшукують очевидців смертельної ДТП, що сталася 27 вересня на перехресті Гнідавська-Потебні.
Про це у соцмережі facebook написала донька загиблої Тетяна Яблонська.
"Шукаю усіх свідків, перехожих людей, які бачили ДТП 27 вересня на вулиці Потебні!!! Прошу надати ситуації масштабного розголосу, щоб винні у смерті моєї матері понесли найвищу форму покарання! Щоб це діло не зам'яли!!!, - зазначає дівчина.
Усіх, хто бачив момент аварії чи має будь-яку іншу важливу інформацію щодо цієї трагічної події, просять відгукнутися в особисті повідомлення Тетяні ЯблонсЬкій у фейсбуці або за номером: 095 64 71 860 (Тетяна, дочка загиблої).
Нагадаємо, що аварія трапилась за участі двох автомобілів – Volkswagen Passat та Infiniti QX 50. За кермом останього був чоловік керівниці сектору комунікації Головного управління Нацполіції у Волинській області Ольги Бузулук Роман Бузулук.
В аварії постраждало троє людей. Одна з них – 47-річна жінка – від отриманих травм померла.
У поліції встановили, що обидва водії допустили порушення ПДР. Водій автомобіля Volkswagen Passat, здійснюючи маневр повороту ліворуч, виїхав на зусрічну смугу. Натомість водій автомобіля Infiniti QX 50 (чоловік речниці поліції області Ольги Бузулук Роман Бузулук) в стані алкогольного сп‘яніння врізався в інше авто. У водія Infiniti виявилм 0,36 проміле алкоголю в крові. Кров на аналізи взяли о 4 ранку примусово (через 6 годин після зіткнення).
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Про це у соцмережі facebook написала донька загиблої Тетяна Яблонська.
"Шукаю усіх свідків, перехожих людей, які бачили ДТП 27 вересня на вулиці Потебні!!! Прошу надати ситуації масштабного розголосу, щоб винні у смерті моєї матері понесли найвищу форму покарання! Щоб це діло не зам'яли!!!, - зазначає дівчина.
Усіх, хто бачив момент аварії чи має будь-яку іншу важливу інформацію щодо цієї трагічної події, просять відгукнутися в особисті повідомлення Тетяні ЯблонсЬкій у фейсбуці або за номером: 095 64 71 860 (Тетяна, дочка загиблої).
Нагадаємо, що аварія трапилась за участі двох автомобілів – Volkswagen Passat та Infiniti QX 50. За кермом останього був чоловік керівниці сектору комунікації Головного управління Нацполіції у Волинській області Ольги Бузулук Роман Бузулук.
В аварії постраждало троє людей. Одна з них – 47-річна жінка – від отриманих травм померла.
У поліції встановили, що обидва водії допустили порушення ПДР. Водій автомобіля Volkswagen Passat, здійснюючи маневр повороту ліворуч, виїхав на зусрічну смугу. Натомість водій автомобіля Infiniti QX 50 (чоловік речниці поліції області Ольги Бузулук Роман Бузулук) в стані алкогольного сп‘яніння врізався в інше авто. У водія Infiniti виявилм 0,36 проміле алкоголю в крові. Кров на аналізи взяли о 4 ранку примусово (через 6 годин після зіткнення).
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Смертельна «п’яна» аварія на перехресті Гнідавська-Потебні: у чоловіка речниці поліції Волині взяли кров лише через 6 годин
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Коментарі 1
Які ще свідки.Тут все зрозуміло.Затягуємо час...ну,ну...
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