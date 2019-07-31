Волинські прикордонники наздоганяли водія-втікача, який перевозив контрабанду цигарок. ВІДЕО





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Так, днями в м. Володимир-Волинський правоохоронці намагалися зупинити для перевірки Volkswagen T5, стосовно якого мали оперативну інформацію. Проте водій мікроавтобуса гальмувати не поспішав, а навпаки, додавши «газу», вдався до втечі.



У результаті переслідування прикордонники наздогнали автомобіль в лісовому масиві. Окрім водія-втікача, правоохоронці затримали і його спільників. На момент затримання чоловіки вже встигли перевантажити з Volkswagen T5 в позашляховик Mitsubishi тютюнові вироби, які, ймовірно, в подальшому планували незаконно переправити до Республіки Польща.



За результатами огляду в транспортному засобі виявили 9 000 пачок цигарок без акцизних марок. Тютюнові вироби, сума оцінки яких склала близько 285 тисяч гривень, вилучені податківцями.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Оперативники Луцького прикордонного загону у взаємодії зі співробітниками податкової міліції ГУ ДФС у Волинській області, в рамках проведення заходів, спрямованих на протидію переміщенню через державний кордон підакцизних товарів, припинили чергову незаконну оборудку.Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.Так, днями в м. Володимир-Волинський правоохоронці намагалися зупинити для перевірки Volkswagen T5, стосовно якого мали оперативну інформацію. Проте водій мікроавтобуса гальмувати не поспішав, а навпаки, додавши «газу», вдався до втечі.У результаті переслідування прикордонники наздогнали автомобіль в лісовому масиві. Окрім водія-втікача, правоохоронці затримали і його спільників. На момент затримання чоловіки вже встигли перевантажити з Volkswagen T5 в позашляховик Mitsubishi тютюнові вироби, які, ймовірно, в подальшому планували незаконно переправити до Республіки Польща.За результатами огляду в транспортному засобі виявили 9 000 пачок цигарок без акцизних марок. Тютюнові вироби, сума оцінки яких склала близько 285 тисяч гривень, вилучені податківцями.

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