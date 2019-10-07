Після скандалу Зеленський звільнив Фокіна від роботи в Тристоронній контактній групі

Президент Українипідписав указ щодо питань делегації України для участі в Тристоронній контактній групі.Цим документом Вітольд Фокін виведений зі складу делегації України в ТКГ та увільнений від виконання обов'язків першого заступника глави делегації, - йдеться на офіційному сайті глави держави.Президент констатував, що Вітольд Фокін відступив передусім від справедливої оцінки тимчасової окупації Росією Криму, міста Севастополя, окремих районів Донецької та Луганської областей нашої держави."Робота української делегації в Тристоронній контактній групі продовжиться на основі чіткого розуміння повного контролю Росією тимчасово окупованих територій України. Головною метою нашої делегації, як і всієї держави, є повернення виключно на українських умовах усіх тимчасово окупованих територій, наших людей, а також встановлення довготривалого миру", - зауважили в Офісі президента.