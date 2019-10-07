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Після скандалу Зеленський звільнив Фокіна від роботи в Тристоронній контактній групі

Після скандалу Зеленський звільнив Фокіна від роботи в Тристоронній контактній групі
Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо питань делегації України для участі в Тристоронній контактній групі.

Цим документом Вітольд Фокін виведений зі складу делегації України в ТКГ та увільнений від виконання обов'язків першого заступника глави делегації, - йдеться на офіційному сайті глави держави.

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Президент констатував, що Вітольд Фокін відступив передусім від справедливої оцінки тимчасової окупації Росією Криму, міста Севастополя, окремих районів Донецької та Луганської областей нашої держави.

"Робота української делегації в Тристоронній контактній групі продовжиться на основі чіткого розуміння повного контролю Росією тимчасово окупованих територій України. Головною метою нашої делегації, як і всієї держави, є повернення виключно на українських умовах усіх тимчасово окупованих територій, наших людей, а також встановлення довготривалого миру", - зауважили в Офісі президента.


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Теги: Зеленський, Фокін, звільнення, скандал
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Коментарі 1
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І хто той зеленський після цього???Таке враження,що він не розуміє що він робив вчора...і де був.
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