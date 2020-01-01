вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку вночі на автостанції побили молодого чоловіка

У Луцьку вночі на автостанції побили молодого чоловіка
У Луцьку 29 вересня ввечері, близько 20 години, невідомі побили чоловіка.

Про це повідомили «Конкуренту» у патрульній поліції Волинської області.

Інцидент трапився на автостанції на вулиці Львівській.

Коли на місце пригоди прибули патрульні, чоловіка вже госпіталізували. Згодом чоловіка 1984 року народження доставили до Луцького відділу поліції та передали слідчо-оперативній групі для написання заяви.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, побиття, Луцьк, автостанція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Від ускладнень коронавірусу на Волині померла ще одна людина
Сьогодні, 14:29
На Волині п'яний батько заявив про викрадення рідного сина, однак інформація не підтвердилася
Сьогодні, 14:17
У Луцьку вночі на автостанції побили молодого чоловіка
Сьогодні, 13:58
Після скандалу Зеленський звільнив Фокіна від роботи в Тристоронній контактній групі
Сьогодні, 13:40
Волинські прикордонники наздоганяли водія-втікача, який перевозив контрабанду цигарок. ВІДЕО
Сьогодні, 13:35
Схожі новини
У центрі Луцька побили молодого чоловіка: постраждалий – у комі. ВІДЕО У центрі Луцька побили молодого чоловіка: постраждалий – у комі. ВІДЕО
09 вересень, 14:50
У Луцьку хулігани зухвало побили 21-річного студента та його товариша У Луцьку хулігани зухвало побили 21-річного студента та його товариша
26 червень, 17:34
Лучанину, який побив правоохоронця у місцевому відділку поліції, на рік обмежили волю Лучанину, який побив правоохоронця у місцевому відділку поліції, на рік обмежили волю
25 травень, 14:25
Суд заарештував лучанина, який побив поліцейського Суд заарештував лучанина, який побив поліцейського
17 березень, 20:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Львівщина прощається із загиблим у авіакатастрофі 20-річним курсантом. ФОТО
Сьогодні, 15:18
 0
У Луцьку вантажівка з деревиною зіткнулась з легковиком
Сьогодні, 14:54
 0
У Польщі на підприємстві загинув 37-річний українець
Сьогодні, 14:42
 0
Від ускладнень коронавірусу на Волині померла ще одна людина
Сьогодні, 14:29
 0
На Волині п'яний батько заявив про викрадення рідного сина, однак інформація не підтвердилася
Сьогодні, 14:17
 0
Медіа
відео
1/8