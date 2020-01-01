У Луцьку вночі на автостанції побили молодого чоловіка





Про це повідомили



Інцидент трапився на автостанції на вулиці Львівській.



Коли на місце пригоди прибули патрульні, чоловіка вже госпіталізували. Згодом чоловіка 1984 року народження доставили до Луцького відділу поліції та передали слідчо-оперативній групі для написання заяви.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку 29 вересня ввечері, близько 20 години, невідомі побили чоловіка.Про це повідомили «Конкуренту» у патрульній поліції Волинської області.Інцидент трапився на автостанції на вулиці Львівській.Коли на місце пригоди прибули патрульні, чоловіка вже госпіталізували. Згодом чоловіка 1984 року народження доставили до Луцького відділу поліції та передали слідчо-оперативній групі для написання заяви.

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