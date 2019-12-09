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На Волині п'яний батько заявив про викрадення рідного сина, однак інформація не підтвердилася

На Волині п'яний батько заявив про викрадення рідного сина, однак інформація не підтвердилася
Житель Рожищенського району неправдиво повідомив про викрадення сина.

Вчора о 20 годині вечора до поліції звернувся 29-річний житель Рожищенського району. Спілкуючись з правоохоронцями, чоловік вживав нецензурні вислови, також він перебував у стані явного алкогольного сп’яніння, інформує сектор комунікації поліції Волині.

Громадянин повідомив, що його семирічного сина, нібито викрали троє осіб іншої національності. Дитину чоловіки посадили в автомобіль ВАЗ-2106 та поїхали у напрямку сусіднього села.

Поліцейські оперативно зреагували на повідомлення, взяли всі необхідні покази та розпочали пошуки хлопчика. Обійшовши всі прилеглі будинки та опитавши населення, правоохоронці з’ясували, що хлопець ще з обіду перебуває у сусідів. З ним все добре, він цілий та неушкоджений.

За фактом поширювання неправдивих чуток, завідомо неправдивого виклику спеціальних служб правоохоронці склали на заявника адміністративні протоколи за 173 та 183 статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення, за появу у громадських місцях у п'яному вигляді – за ст. 178 КУпАП.

Найближчим часом до сім’ї завітають працівники ювенальної превенції, аби з’ясувати, в яких умовах живе дитина, і чи належно батьки доглядають за нею.


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Теги: поліція, Волинь, викрадення
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