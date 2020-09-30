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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Від ускладнень коронавірусу на Волині померла ще одна людина

Від ускладнень коронавірусу на Волині померла ще одна людина
За останню добу в Нововолинську методом ПЛР підтвердили 6 нових випадків коронавірусної хвороби та 1 летальний випадок.

Про це повідомляють на сайті Нововолинської міської ради.

Інформують, що померла 88-річна жінка, яка була уражена коронавірусною інфекцією. Вона мала супутні захворювання.

Загалом станом на 10.00 год. 30 вересня у Нововолинську зареєстрували 576 випадків захворювання на Covid-19, які підтверджені лабораторно. 380 людей одужали, 13 випадків летальні.

Зауважимо, що летальний випадок у Нововолинську не увійшов у статистику за 29 вересня. Тож, ймовірно, облдержадміністрація та обласний лабораторний центр повідомять про нього завтра, 1 жовтня.

Натомість сьогодні, 30 вересня, повідомили, що протягом минулої доби зареєстрували 2 летальні випадки від ускладнень коронавірусу на Волині - у Луцьку та Ківерцівському районі. Тож станом на 30 вересня офіційно відомо про 168 летальних випадків в області.

Нагадаємо, від ускладнень хвороби померла вчителька луцької школи №12.

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Теги: коронавірус, Нововолинськ, смерть
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