Від ускладнень коронавірусу на Волині померла ще одна людина
Сьогодні, 14:29
За останню добу в Нововолинську методом ПЛР підтвердили 6 нових випадків коронавірусної хвороби та 1 летальний випадок.
Про це повідомляють на сайті Нововолинської міської ради.
Інформують, що померла 88-річна жінка, яка була уражена коронавірусною інфекцією. Вона мала супутні захворювання.
Загалом станом на 10.00 год. 30 вересня у Нововолинську зареєстрували 576 випадків захворювання на Covid-19, які підтверджені лабораторно. 380 людей одужали, 13 випадків летальні.
Зауважимо, що летальний випадок у Нововолинську не увійшов у статистику за 29 вересня. Тож, ймовірно, облдержадміністрація та обласний лабораторний центр повідомять про нього завтра, 1 жовтня.
Натомість сьогодні, 30 вересня, повідомили, що протягом минулої доби зареєстрували 2 летальні випадки від ускладнень коронавірусу на Волині - у Луцьку та Ківерцівському районі. Тож станом на 30 вересня офіційно відомо про 168 летальних випадків в області.
Нагадаємо, від ускладнень хвороби померла вчителька луцької школи №12.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляють на сайті Нововолинської міської ради.
Інформують, що померла 88-річна жінка, яка була уражена коронавірусною інфекцією. Вона мала супутні захворювання.
Загалом станом на 10.00 год. 30 вересня у Нововолинську зареєстрували 576 випадків захворювання на Covid-19, які підтверджені лабораторно. 380 людей одужали, 13 випадків летальні.
Зауважимо, що летальний випадок у Нововолинську не увійшов у статистику за 29 вересня. Тож, ймовірно, облдержадміністрація та обласний лабораторний центр повідомять про нього завтра, 1 жовтня.
Натомість сьогодні, 30 вересня, повідомили, що протягом минулої доби зареєстрували 2 летальні випадки від ускладнень коронавірусу на Волині - у Луцьку та Ківерцівському районі. Тож станом на 30 вересня офіційно відомо про 168 летальних випадків в області.
Нагадаємо, від ускладнень хвороби померла вчителька луцької школи №12.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку вантажівка з деревиною зіткнулась з легковиком
Сьогодні, 14:54
У Польщі на підприємстві загинув 37-річний українець
Сьогодні, 14:42
Від ускладнень коронавірусу на Волині померла ще одна людина
Сьогодні, 14:29
На Волині п'яний батько заявив про викрадення рідного сина, однак інформація не підтвердилася
Сьогодні, 14:17
У Луцьку вночі на автостанції побили молодого чоловіка
Сьогодні, 13:58