Від ускладнень коронавірусу на Волині померла ще одна людина

За останню добу в Нововолинську методом ПЛР підтвердили 6 нових випадків коронавірусної хвороби та 1 летальний випадок.Про цена сайті Нововолинської міської ради.Інформують, що померла 88-річна жінка, яка була уражена коронавірусною інфекцією. Вона мала супутні захворювання.Загалом станом на 10.00 год. 30 вересня у Нововолинську зареєстрували 576 випадків захворювання на Covid-19, які підтверджені лабораторно. 380 людей одужали, 13 випадків летальні.Зауважимо, що летальний випадок у Нововолинську не увійшов у статистику за 29 вересня. Тож, ймовірно, облдержадміністрація та обласний лабораторний центр повідомять про нього завтра, 1 жовтня.Натомість сьогодні, 30 вересня, повідомили, що протягом минулої доби зареєстрували 2 летальні випадки від ускладнень коронавірусу на Волині - у Луцьку та Ківерцівському районі. Тож станом на 30 вересня офіційно відомо про 168 летальних випадків в області.Нагадаємо, від ускладнень хвороби