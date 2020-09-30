У Луцьку вантажівка з деревиною зіткнулась з легковиком
Сьогодні, 14:54
У Луцьку на перехресті вулиць Дубнівської та Карпенка-Карого сталася аварія.
Про це журналістам Волинь infa стало відомо з власних джерел.
Як зазначають очевидці, автопригода сталася 30 вересня приблизно о 11:00, навпроти будівлі Генконсульства Республіки Польща у Луцьку, поблизу території КП «Луцькводоканал».
Легковик Volkswagen Passat зіткнувся з вантажівкою, навантаженою деревиною.
Внаслідок аварії легковик зазнав механічних ушкоджень. Про потерпілих наразі не повідомляють. На місці працювала патрульна поліція. Також інформують, що на шляхопроводі через аварію був затор.
Деталі – згодом.
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Про це журналістам Волинь infa стало відомо з власних джерел.
Як зазначають очевидці, автопригода сталася 30 вересня приблизно о 11:00, навпроти будівлі Генконсульства Республіки Польща у Луцьку, поблизу території КП «Луцькводоканал».
Легковик Volkswagen Passat зіткнувся з вантажівкою, навантаженою деревиною.
Внаслідок аварії легковик зазнав механічних ушкоджень. Про потерпілих наразі не повідомляють. На місці працювала патрульна поліція. Також інформують, що на шляхопроводі через аварію був затор.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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