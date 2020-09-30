У Луцьку вантажівка з деревиною зіткнулась з легковиком





Про це журналістам



Як зазначають очевидці, автопригода сталася 30 вересня приблизно о 11:00, навпроти будівлі Генконсульства Республіки Польща у Луцьку, поблизу території КП «Луцькводоканал».



Легковик Volkswagen Passat зіткнувся з вантажівкою, навантаженою деревиною.



Внаслідок аварії легковик зазнав механічних ушкоджень. Про потерпілих наразі не повідомляють. На місці працювала патрульна поліція. Також інформують, що на шляхопроводі через аварію був затор.



Деталі – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на перехресті вулиць Дубнівської та Карпенка-Карого сталася аварія.Про це журналістам Волинь infa стало відомо з власних джерел.Як зазначають очевидці, автопригода сталася 30 вересня приблизно о 11:00, навпроти будівлі Генконсульства Республіки Польща у Луцьку, поблизу території КП «Луцькводоканал».Легковик Volkswagen Passat зіткнувся з вантажівкою, навантаженою деревиною.Внаслідок аварії легковик зазнав механічних ушкоджень. Про потерпілих наразі не повідомляють. На місці працювала патрульна поліція. Також інформують, що на шляхопроводі через аварію був затор.Деталі – згодом.

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