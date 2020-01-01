Львівщина прощається із загиблим у авіакатастрофі 20-річним курсантом. ФОТО
Сьогодні, 15:18
На Львівщині прощаються із 20-річним Віталієм Вільховим, який загинув внаслідок падіння літака Ан-26 поблизу Чугуєва, що на Харківщині.
Поховають курсанта у його рідному селі Волиця, - пише Суспільне.
На похорон зібралися місцеві мешканці, друзі та родичі.
Віталій Вільховий закінчив Львівський державний ліцей ім. Героїв Крут, після чого вступив до університету в Харкові. У вкрай тяжкому стані після катастрофи Ан-26 біля Чугуєва Віталія доправили до харківської лікарні, де він помер 26 вересня. У Віталія було близько 90% опіків тіла.
29 вересня на Меморіалі Слави у Харкові вшанували пам'ять Віталія Вільхового.
Нагадаємо, в п'ятницю, 25 вересня, близько 20:45 поблизу міста Чугуїв у Харківській області трапилася авіакатастрофа – впав військовий літак АН-26, на борту якого перебували курсанти Харківського національного університету Повітряних сил.
26 вересня стало відомо, що рятувальники знайшли тіла всіх загиблих у катастрофі: загалом загинуло 26 людей.
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Поховають курсанта у його рідному селі Волиця, - пише Суспільне.
На похорон зібралися місцеві мешканці, друзі та родичі.
Віталій Вільховий закінчив Львівський державний ліцей ім. Героїв Крут, після чого вступив до університету в Харкові. У вкрай тяжкому стані після катастрофи Ан-26 біля Чугуєва Віталія доправили до харківської лікарні, де він помер 26 вересня. У Віталія було близько 90% опіків тіла.
29 вересня на Меморіалі Слави у Харкові вшанували пам'ять Віталія Вільхового.
Нагадаємо, в п'ятницю, 25 вересня, близько 20:45 поблизу міста Чугуїв у Харківській області трапилася авіакатастрофа – впав військовий літак АН-26, на борту якого перебували курсанти Харківського національного університету Повітряних сил.
26 вересня стало відомо, що рятувальники знайшли тіла всіх загиблих у катастрофі: загалом загинуло 26 людей.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Оприлюднили список загиблих в авіакатастрофі під Харковом
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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