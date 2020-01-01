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Львівщина прощається із загиблим у авіакатастрофі 20-річним курсантом. ФОТО

Львівщина прощається із загиблим у авіакатастрофі 20-річним курсантом. ФОТО
На Львівщині прощаються із 20-річним Віталієм Вільховим, який загинув внаслідок падіння літака Ан-26 поблизу Чугуєва, що на Харківщині.

Поховають курсанта у його рідному селі Волиця, - пише Суспільне.

На похорон зібралися місцеві мешканці, друзі та родичі.

Віталій Вільховий закінчив Львівський державний ліцей ім. Героїв Крут, після чого вступив до університету в Харкові. У вкрай тяжкому стані після катастрофи Ан-26 біля Чугуєва Віталія доправили до харківської лікарні, де він помер 26 вересня. У Віталія було близько 90% опіків тіла.

29 вересня на Меморіалі Слави у Харкові вшанували пам'ять Віталія Вільхового.

Нагадаємо, в п'ятницю, 25 вересня, близько 20:45 поблизу міста Чугуїв у Харківській області трапилася авіакатастрофа – впав військовий літак АН-26, на борту якого перебували курсанти Харківського національного університету Повітряних сил.

26 вересня стало відомо, що рятувальники знайшли тіла всіх загиблих у катастрофі: загалом загинуло 26 людей.

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Львівщина прощається із загиблим у авіакатастрофі 20-річним курсантом. ФОТО
Львівщина прощається із загиблим у авіакатастрофі 20-річним курсантом. ФОТО
Львівщина прощається із загиблим у авіакатастрофі 20-річним курсантом. ФОТО
Львівщина прощається із загиблим у авіакатастрофі 20-річним курсантом. ФОТО
Львівщина прощається із загиблим у авіакатастрофі 20-річним курсантом. ФОТО

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Теги: прощання, похорон, Віталій Вільховий, авіакатастрофа
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