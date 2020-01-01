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Помер малюк з Волині, якому нещодавно пересадили печінку

Помер малюк з Волині, якому нещодавно пересадили печінку
Помер малюк з Волині Максим Грицишин, якому через низку хвороб довелося пересаджувати печінку.

Про це інформують у спільноті "Врятуємо Максимка Грицишина" у фейсбуці.

Нагадаємо, при народженні хлопчику поставили цілий «букет» страшних діагнозів: міліарна атрезія, цироз печінки, синдром портальної гіпертензії в стадії декомпенсації, варикозне розширення вен стравоходу ІІІ ступеня, гіперспленізм ІІ ступеня, хронічна печінкова недостатність, хронічна енцифалопатія. Він потребував трансплантації печінки.

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На щастя, батько Андрій підійшов, як донор, тож у січні 2020 року батьки звернулися по допомогу до небайдужих з проханням фінансової допомоги. Спільними зусиллями вдалося зібрати кошти.

Тож малюку необхідно було провести трансплантацію, однак усе виявилося не так просто. Дитина тяжко набирала необхідну вагу, а згодом почався карантин. Відповідно, планові операції перенесли на невизначений термін. Однак, 2 липня в клініці «Оберіг» таки провели трансплантацію.

На жаль, 30 вересня стало відомо про смерть малюка.

"Друзі, не стало Максимка...
Попри те, що він був геть малюком він по-справжньому боровся за життя!
Батьки дякують кожному за допомогу та підтримку та доброту протягом цього року.
Нехай хлопчик спочиває з миром", - йдеться у дописі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття батькам та близьким Максимка.

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Теги: смерть, малюк, Волинь
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