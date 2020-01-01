Помер малюк з Волині, якому нещодавно пересадили печінку

Максим Грицишин, якому через низку хвороб довелося пересаджувати печінку.



Про це інформують у спільноті "Врятуємо Максимка Грицишина" у фейсбуці.



Нагадаємо, при народженні хлопчику



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На щастя, батько Андрій підійшов, як донор, тож у січні 2020 року батьки звернулися по допомогу до небайдужих з проханням фінансової допомоги. Спільними зусиллями вдалося зібрати кошти.



Тож малюку необхідно було провести трансплантацію, однак усе виявилося не так просто. Дитина тяжко набирала необхідну вагу, а згодом почався карантин. Відповідно, планові операції перенесли на невизначений термін. Однак, 2 липня в клініці «Оберіг» таки провели трансплантацію.



На жаль, 30 вересня стало відомо про смерть малюка.



"Друзі, не стало Максимка...

Попри те, що він був геть малюком він по-справжньому боровся за життя!

Батьки дякують кожному за допомогу та підтримку та доброту протягом цього року.

Нехай хлопчик спочиває з миром", - йдеться у дописі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття батькам та близьким Максимка.

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