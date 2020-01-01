Волинський коледж – на карантині через коронавірус у викладача





Інформацію Микола Савельєв. За його словами, від 30-го вересня заклад на карантині.



Усе через виявлення коронавірусу в одного з викладачів та широке коло контактних осіб серед працівників.



Саме тому було прийняте рішення і отримане погодження на обласному рівні відправити заклад на карантин. Його запровадили до 7-го жовтня включно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Володимир-Волинський педагогічний коледж відправили на карантин до 7-го жовтня (включно). Причина – виявлення коронавірусу в одного з викладачів вишу.Інформацію БУГу підтвердив директор коледжу. За його словами, від 30-го вересня заклад на карантині.Усе через виявлення коронавірусу в одного з викладачів та широке коло контактних осіб серед працівників.Саме тому було прийняте рішення і отримане погодження на обласному рівні відправити заклад на карантин. Його запровадили до 7-го жовтня включно.

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