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Волинський коледж – на карантині через коронавірус у викладача

Волинський коледж – на карантині через коронавірус у викладача
Володимир-Волинський педагогічний коледж відправили на карантин до 7-го жовтня (включно). Причина – виявлення коронавірусу в одного з викладачів вишу.

Інформацію БУГу підтвердив директор коледжу Микола Савельєв. За його словами, від 30-го вересня заклад на карантині.

Усе через виявлення коронавірусу в одного з викладачів та широке коло контактних осіб серед працівників.

Саме тому було прийняте рішення і отримане погодження на обласному рівні відправити заклад на карантин. Його запровадили до 7-го жовтня включно.


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Теги: Володимир-Волинський, карантин, коронавірус
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