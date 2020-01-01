Волинський коледж – на карантині через коронавірус у викладача
Сьогодні, 16:11
Володимир-Волинський педагогічний коледж відправили на карантин до 7-го жовтня (включно). Причина – виявлення коронавірусу в одного з викладачів вишу.
Інформацію БУГу підтвердив директор коледжу Микола Савельєв. За його словами, від 30-го вересня заклад на карантині.
Усе через виявлення коронавірусу в одного з викладачів та широке коло контактних осіб серед працівників.
Саме тому було прийняте рішення і отримане погодження на обласному рівні відправити заклад на карантин. Його запровадили до 7-го жовтня включно.
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Інформацію БУГу підтвердив директор коледжу Микола Савельєв. За його словами, від 30-го вересня заклад на карантині.
Усе через виявлення коронавірусу в одного з викладачів та широке коло контактних осіб серед працівників.
Саме тому було прийняте рішення і отримане погодження на обласному рівні відправити заклад на карантин. Його запровадили до 7-го жовтня включно.
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