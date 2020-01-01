Уряд переніс три робочих дні у 2021 році

Кабінет міністрів ухвалив рішення про перенесення робочих днів у 2021 році.Відповідне розпорядження ухвалили на засіданні уряду, - передає УНІАН.Як ідеться у документі, рішення ухвалено з метою забезпечення раціонального використання робочого часу і створення сприятливих умов для святкування у 2021 році 7 січня - Різдва Христового, 24 серпня – Дня незалежності України та 14 жовтня – Дня захисника України.Розпорядженням передбачено перенесення у 2021 році для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні з: п’ятниці, 8 січня, на суботу, 16 січня; понеділка, 23 серпня, на суботу, 28 серпня; п’ятниці, 15 жовтня, на суботу, 23 жовтня.Спеціальний режим роботи банків та їх установ у ці дні визначатиме Національний банк України.