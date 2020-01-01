Уряд переніс три робочих дні у 2021 році
Сьогодні, 16:32
Кабінет міністрів ухвалив рішення про перенесення робочих днів у 2021 році.
Відповідне розпорядження ухвалили на засіданні уряду, - передає УНІАН.
Як ідеться у документі, рішення ухвалено з метою забезпечення раціонального використання робочого часу і створення сприятливих умов для святкування у 2021 році 7 січня - Різдва Христового, 24 серпня – Дня незалежності України та 14 жовтня – Дня захисника України.
Розпорядженням передбачено перенесення у 2021 році для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні з: п’ятниці, 8 січня, на суботу, 16 січня; понеділка, 23 серпня, на суботу, 28 серпня; п’ятниці, 15 жовтня, на суботу, 23 жовтня.
Спеціальний режим роботи банків та їх установ у ці дні визначатиме Національний банк України.
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Відповідне розпорядження ухвалили на засіданні уряду, - передає УНІАН.
Як ідеться у документі, рішення ухвалено з метою забезпечення раціонального використання робочого часу і створення сприятливих умов для святкування у 2021 році 7 січня - Різдва Христового, 24 серпня – Дня незалежності України та 14 жовтня – Дня захисника України.
Розпорядженням передбачено перенесення у 2021 році для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні з: п’ятниці, 8 січня, на суботу, 16 січня; понеділка, 23 серпня, на суботу, 28 серпня; п’ятниці, 15 жовтня, на суботу, 23 жовтня.
Спеціальний режим роботи банків та їх установ у ці дні визначатиме Національний банк України.
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Коментарі 1
то давайте вже цілий тиждень зробим вихідним, на який припадає свято. для чого ці переноси.
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