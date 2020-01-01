вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Уряд переніс три робочих дні у 2021 році

Уряд переніс три робочих дні у 2021 році
Кабінет міністрів ухвалив рішення про перенесення робочих днів у 2021 році.

Відповідне розпорядження ухвалили на засіданні уряду, - передає УНІАН.

Як ідеться у документі, рішення ухвалено з метою забезпечення раціонального використання робочого часу і створення сприятливих умов для святкування у 2021 році 7 січня - Різдва Христового, 24 серпня – Дня незалежності України та 14 жовтня – Дня захисника України.

Розпорядженням передбачено перенесення у 2021 році для працівників, яким встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, робочі дні з: п’ятниці, 8 січня, на суботу, 16 січня; понеділка, 23 серпня, на суботу, 28 серпня; п’ятниці, 15 жовтня, на суботу, 23 жовтня.

Спеціальний режим роботи банків та їх установ у ці дні визначатиме Національний банк України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: свято, уряд, робочі дні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
то давайте вже цілий тиждень зробим вихідним, на який припадає свято. для чого ці переноси.
Відповісти
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як живуть у Луцькому зоопарку новоприбулі екзотичні мешканці. ФОТО
Сьогодні, 16:46
Що нового у луцькому ЖК «Caramel Residence». ФОТОЗВІТ*
Сьогодні, 16:33
Уряд переніс три робочих дні у 2021 році
Сьогодні, 16:32
Волинський коледж – на карантині через коронавірус у викладача
Сьогодні, 16:11
Помер малюк з Волині, якому нещодавно пересадили печінку
Сьогодні, 15:38
Схожі новини
На Волині волонтери просять підпримати 14-річну доньку військового, який помер під час навчань на полігоні На Волині волонтери просять підпримати 14-річну доньку військового, який помер під час навчань на полігоні
Сьогодні, 16:57
30 вересня – День Віри, Надії, Любові та Софії: що не можна робити сьогодні 30 вересня – День Віри, Надії, Любові та Софії: що не можна робити сьогодні
Сьогодні, 09:30
Мріє стати пожежником: у сина загиблого волинського Героя – день народження Мріє стати пожежником: у сина загиблого волинського Героя – день народження
29 вересень, 12:25
У доньки загиблого Героя з Волині – день народження: волонтери просять привітати дівчинку У доньки загиблого Героя з Волині – день народження: волонтери просять привітати дівчинку
27 вересень, 11:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині волонтери просять підпримати 14-річну доньку військового, який помер під час навчань на полігоні
Сьогодні, 16:57
 0
Як живуть у Луцькому зоопарку новоприбулі екзотичні мешканці. ФОТО
Сьогодні, 16:46
 0
Що нового у луцькому ЖК «Caramel Residence». ФОТОЗВІТ*
Сьогодні, 16:33
 0
Уряд переніс три робочих дні у 2021 році
Сьогодні, 16:32
 0
Волинський коледж – на карантині через коронавірус у викладача
Сьогодні, 16:11
 0
Медіа
відео
1/8