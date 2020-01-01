Як живуть у Луцькому зоопарку новоприбулі екзотичні мешканці. ФОТО

родина котячих Луцького зоопарку. Сервали Сем і Ліза з десять днів – як мешканці обласного центру Волині.



Про це



Тварин надали на перетримку до луцького звіринцю з дружнього львівського "Лімпопо". Сервалам – приблизно 5 років. Наразі ж пухнастики обжилися в зоопарку і час від часу виходять зі свого сховку на відкриту місцину у вольєрі.



"До слова, поява сервалів спричинила певні незручності павичам. Бо останнім довелося свій новенький вольєр, у який птахи заселилися лише у червні цього року, «віддати» новоприбулим. Добре, що останнім часом ми проектуємо та зводимо універсальні вольєри, які за умови незначних поточних змін реально пристосувати до різних звірів та птахів, тож такі «перекидки» не створюють нашим підопічним незручностей. По-іншому вирішувати проблему ми наразі не можемо. Бо питання додаткових площ для повноцінного поповнення колекції Луцького зоопарку залишається актуальним вже тривалий час", - йдеться у дописі.



Довідка:



Серва́л, серваль (Leptailurus serval або Caracal serval) — хижий африканський ссавець з роду Каракал (Caracal) родини котових (Felidae). Сервал має довгі ноги, великі вуха, й чорнопляме оранжево-коричневе хутро. Етимологія: слово serval має французьке походження й означає «ланеподібний»



Сервал — струнка, довгонога кішка середніх розмірів. Довжина тіла 90—135 см, висота в плечах до 40—65 см; вага становить 8—18 кг. У сервала найдовші ноги та найбільші (відносно розмірів тіла) вуха серед котячих. Голова мініатюрна; хвіст відносно короткий — 30—45 см. Деякі морфологічні особливості сервала дозволяють припускати близьку спорідненість із риссю та каракалом, хоча забарвленням він найбільше нагадує гепарда — темні плями і смуги на жовтувато-сірому фоні. Груди, живіт і морда у нього білі. Вуха із зовнішнього боку чорні з жовтими або білими поперечними плямами.



Сервали досить легко приручаються і можуть утримуватися в неволі як домашні тварини. Самці сервалів можуть спарюватися зі звичайними домашніми кішками, даючи гібриди. Відомі також гібриди сервалів з каракалами — сервікали і каравали.





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