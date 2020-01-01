На Волині волонтери просять підпримати 14-річну доньку військового, який помер під час навчань на полігоні

На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.30 вересня святкує 14-й день народження. Дівчинка є донькою солдата ЗСУу котрого 22 квітня 2015 року перестало битись серце під час військових навчань на рівненському полігоні.Наша іменинниця у 9 класі. В школі навчається добре. З предметів найбільше подобається біологія, англійська та українська мови. Не дуже любить фізику, історію та геометрію. Надійці подобається малювати та робити манікюр. Вона часто переглядає про це ролики в інтернеті.Дівчині подобається бавитись з малесенькими дітьми. Їхні знайомі часто довіряють глядіти своїх дітей. Мама Олена Михайлівна каже, що вона могла б з цим пов’язати в майбутньому своє життя і стати вчителем чи вихователем. Хоча юна красуня поки що себе не бачить в цій ролі тому, що це занадто велика відповідальність.Одне з нових захоплень Надії це йога. Дівчинка уже рік відвідує заняття. А до цього відвідувала упродовж шести років народні танці, але змушена була полишити, так як не співпадав розклад занять із сумлінним шкільним навчанням.Цьогоріч завдяки волонтерам вона ще встигла перед пандемією побувати в Копенгагені та радо ділиться враженнями від пригод: «поїздка лишила безліч позитивних вражень, я буду її пам’ятати дуже довго. Там я знайшла нових друзів як серед групи діток, так і серед діаспори! Побачила інший рівень життя людей, вразив розвиток інфраструктури та культури в столиці Данії. Колись я б хотіла побувати ще в Іспанії, і передусім в місті Барселона. Дитина марить мандрами і є великою шанувальницею передачі «Світ навиворіт», передивляючись всі випуски по кілька разів. Одну з мрій дівчинки здійснила мама, коли побувала на зустрічі з українським гуру мандрів телеведучим Дмитром Комаровим, вони навіть разом сфотографувались і він залюбки ще й дав для доньки свій автограф.Авторитетом для Наді є старший брат, саме з нього вона бере у всьому приклад. «Моєму братові Тарасу 22 роки. Він навчається у Київському Політехнічному Інституті. Я дуже ним пишаюся, адже він закінчив школу з відзнакою. Він товариський та позитивний, у нього багато друзів. Я його обожнюю і дуже за ним сумую тому, що він рідко приїжджає додому».Родині Ілюшик допомагають рідні та близькі.Зробити сюрприз Надійці може кожен, привітавши її із днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.4731 2191 2125 5388 (Ілюшик Олена Михайлівна, Приватбанк)Ілюшик Надія – 14 років (30.09.2006). м. Ковель. Ріст: 160 см; Розмір взуття: 37.