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На Волині волонтери просять підпримати 14-річну доньку військового, який помер під час навчань на полігоні

На Волині волонтери просять підпримати 14-річну доньку військового, який помер під час навчань на полігоні
На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ


Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.


30 вересня святкує 14-й день народження Надійка. Дівчинка є донькою солдата ЗСУ Ілюшика Сергія Володимировича, у котрого 22 квітня 2015 року перестало битись серце під час військових навчань на рівненському полігоні.

Наша іменинниця у 9 класі. В школі навчається добре. З предметів найбільше подобається біологія, англійська та українська мови. Не дуже любить фізику, історію та геометрію. Надійці подобається малювати та робити манікюр. Вона часто переглядає про це ролики в інтернеті.

Дівчині подобається бавитись з малесенькими дітьми. Їхні знайомі часто довіряють глядіти своїх дітей. Мама Олена Михайлівна каже, що вона могла б з цим пов’язати в майбутньому своє життя і стати вчителем чи вихователем. Хоча юна красуня поки що себе не бачить в цій ролі тому, що це занадто велика відповідальність.

Одне з нових захоплень Надії це йога. Дівчинка уже рік відвідує заняття. А до цього відвідувала упродовж шести років народні танці, але змушена була полишити, так як не співпадав розклад занять із сумлінним шкільним навчанням.

Цьогоріч завдяки волонтерам вона ще встигла перед пандемією побувати в Копенгагені та радо ділиться враженнями від пригод: «поїздка лишила безліч позитивних вражень, я буду її пам’ятати дуже довго. Там я знайшла нових друзів як серед групи діток, так і серед діаспори! Побачила інший рівень життя людей, вразив розвиток інфраструктури та культури в столиці Данії. Колись я б хотіла побувати ще в Іспанії, і передусім в місті Барселона. Дитина марить мандрами і є великою шанувальницею передачі «Світ навиворіт», передивляючись всі випуски по кілька разів. Одну з мрій дівчинки здійснила мама, коли побувала на зустрічі з українським гуру мандрів телеведучим Дмитром Комаровим, вони навіть разом сфотографувались і він залюбки ще й дав для доньки свій автограф.

Авторитетом для Наді є старший брат, саме з нього вона бере у всьому приклад. «Моєму братові Тарасу 22 роки. Він навчається у Київському Політехнічному Інституті. Я дуже ним пишаюся, адже він закінчив школу з відзнакою. Він товариський та позитивний, у нього багато друзів. Я його обожнюю і дуже за ним сумую тому, що він рідко приїжджає додому».

Родині Ілюшик допомагають рідні та близькі.

Зробити сюрприз Надійці може кожен, привітавши її із днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0992294100 та 0989481450.

Фінансово підтримати родину можна:
4731 2191 2125 5388 (Ілюшик Олена Михайлівна, Приватбанк)

Інформація для благодійників:Ілюшик Надія – 14 років (30.09.2006). м. Ковель. Ріст: 160 см; Розмір взуття: 37.

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Теги: діти небесного легіону, АТО, волонтери, свято, день народження
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