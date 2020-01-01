Хімчистка у «Промені»: які тут переваги*





Про це повідомляє пресслужба розважального центру.



Послуги хімчистки «Чисто» – це можливість користуватися улюбленими речами довго, незалежно від того, чи це дизайнерська сукня з дорогоцінними елементами, чи шкіряний виріб. Адже хороша хімчистка освіжає красу улюблених речей.



Всі деталі та ціни можна знайти за посиланням:



Щоб оцінити потребу у користуванні хімчисткою, варто розвіяти декілька міфів:



1. Хімчистка – це дорого. Чи так це? Багато хто думає, що попрати речі вдома в пральній машині дешево і ефективно. Давайте порахуємо. Звичайно, мова піде про більш складні речі, наприклад: постільна білизна, великі коци, пледи, покривала, штори, костюми, пальта, куртки тощо.



По-перше: більшість перелічених речей потребує виключно сухої чистки, тобто поправши ви їх зіпсуєте (зсідання, втрата кольору, пошкодження структури тканини, втрата форми і т.д.) або ж суттєво скоротите їхній «вік». А тому - додаткові витрати, що суттєво перевищують вартість чистки.



По-друге: об’єктивно такі об’ємні речі, як постіль, штори, покривала прати вдома – марудство і той ще клопіт. Якимось чином запхати в пральну машину, висушити десь, а потім довго прасувати, витрачаючи найбезцінніше – час.



2. Хімчистка і прання – це одне і те ж саме. Насправді – зовсім різне. І ці знання можуть врятувати улюблену річ. Якщо на маркуванні одягу є значок Р, то ваша річ потребує виключно сухої чистки і доглянути її можуть тільки у хімчистці зі спеціалізованим обладнанням. Не ризикуйте. «На жаль, у своїй практиці дуже часто стикаємось з такими випадками, коли клієнти, не розуміючи різниці між хімічною (сухою) чисткою і аквачисткою (пранням), перуть вдома речі, яким категорично не можна стикатися з водою і потім приносять до нас з проханнями про порятунок» - кажуть у «Чисто».



3. Хімчистка – це небезпечно. Твердження в принципі неправильне. У хімічних машинах нового покоління відбувається збалансована подача речовин з оптимальною дією на забруднення та структуру тканини. Крім того, в умовах всесвітньої пандемії, саме хімчистка є найефективнішим способом дезінфекції речей та предметів домашнього вжитку, що вбиває всі бактерії і віруси.



4. Неправильно звертатися в хімчистку тільки тоді, коли в домашніх умовах не вдалося позбутися забруднень. Структура тканини після таких домашніх експериментів під впливом різноманітних речовин (сіль, вологі спиртові серветки, різні мийні засоби тощо) руйнується і професійні засоби вже не допоможуть.



5. Неправильно звертатися в хімчистку лише в критичних випадках – плями на одязі, зеленка і т.д. Так само, як ми доглядаємо за своїм тілом, волоссям – особистий одяг теж потребує постійного регулярного догляду. Щоб продовжити його «життя» і підтримувати у гарному стані, необхідно притримуватись простих правил: сезонні речі обов’язково віддавати до хімчистки після сезону, з плямами боротися своєчасно, зберігати у спеціальних тканих чохлах, не заношувати до видимих забруднень. І все буде чисто.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У розважальному центрі «Промінь» на першому поверсі працює хімчистка «Чисто».Про це повідомляє пресслужба розважального центру.Послуги хімчистки «Чисто» – це можливість користуватися улюбленими речами довго, незалежно від того, чи це дизайнерська сукня з дорогоцінними елементами, чи шкіряний виріб. Адже хороша хімчистка освіжає красу улюблених речей.Всі деталі та ціни можна знайти за посиланням: https://chysto.in.ua/ Щоб оцінити потребу у користуванні хімчисткою, варто розвіяти декілька міфів:1. Хімчистка – це дорого. Чи так це? Багато хто думає, що попрати речі вдома в пральній машині дешево і ефективно. Давайте порахуємо. Звичайно, мова піде про більш складні речі, наприклад: постільна білизна, великі коци, пледи, покривала, штори, костюми, пальта, куртки тощо.По-перше: більшість перелічених речей потребує виключно сухої чистки, тобто поправши ви їх зіпсуєте (зсідання, втрата кольору, пошкодження структури тканини, втрата форми і т.д.) або ж суттєво скоротите їхній «вік». А тому - додаткові витрати, що суттєво перевищують вартість чистки.По-друге: об’єктивно такі об’ємні речі, як постіль, штори, покривала прати вдома – марудство і той ще клопіт. Якимось чином запхати в пральну машину, висушити десь, а потім довго прасувати, витрачаючи найбезцінніше – час.2. Хімчистка і прання – це одне і те ж саме. Насправді – зовсім різне. І ці знання можуть врятувати улюблену річ. Якщо на маркуванні одягу є значок Р, то ваша річ потребує виключно сухої чистки і доглянути її можуть тільки у хімчистці зі спеціалізованим обладнанням. Не ризикуйте. «На жаль, у своїй практиці дуже часто стикаємось з такими випадками, коли клієнти, не розуміючи різниці між хімічною (сухою) чисткою і аквачисткою (пранням), перуть вдома речі, яким категорично не можна стикатися з водою і потім приносять до нас з проханнями про порятунок» - кажуть у «Чисто».3. Хімчистка – це небезпечно. Твердження в принципі неправильне. У хімічних машинах нового покоління відбувається збалансована подача речовин з оптимальною дією на забруднення та структуру тканини. Крім того, в умовах всесвітньої пандемії, саме хімчистка є найефективнішим способом дезінфекції речей та предметів домашнього вжитку, що вбиває всі бактерії і віруси.4. Неправильно звертатися в хімчистку тільки тоді, коли в домашніх умовах не вдалося позбутися забруднень. Структура тканини після таких домашніх експериментів під впливом різноманітних речовин (сіль, вологі спиртові серветки, різні мийні засоби тощо) руйнується і професійні засоби вже не допоможуть.5. Неправильно звертатися в хімчистку лише в критичних випадках – плями на одязі, зеленка і т.д. Так само, як ми доглядаємо за своїм тілом, волоссям – особистий одяг теж потребує постійного регулярного догляду. Щоб продовжити його «життя» і підтримувати у гарному стані, необхідно притримуватись простих правил: сезонні речі обов’язково віддавати до хімчистки після сезону, з плямами боротися своєчасно, зберігати у спеціальних тканих чохлах, не заношувати до видимих забруднень. І все буде чисто.

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