Медики волинської лікарні, які працюють з хворими на Covid-19, з травня не отримують доплат





Як повідомляє управління Держпраці Волині, інспекцію провели через звернення громадян,



Працівники Рожищенської центральної районної лікарні надбавки за роботу з хворими на коронавірус з травня до серпня цього року не отримували.



ЦРЛ є госпітальною базою для надання медичної допомоги хворим гострою респіраторною хворобою COVID-19. Працівники Держпраці з'ясували, що Національна служба здоров'я України ще 25 травня уклала договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Цей договір діяв із 1 до 30 квітня цього року.



Після цього договір-угоду із Національною службою здоров’я України за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги волинська лікарня з НСЗУ не поновлювала, що призвело до відсутності виплат.



Як повідомив у коментарі Суспільному головний лікар Рожищенської ЦРЛ Віктор Редзій, медичний заклад отримав кошти для виплати доплат медикам лише в квітні цього року, адже тоді був підписаний одноразовий договір.



"Доплату в квітні отримали медичні працівники, які були залучені в лікуванні COVID-19: 31 медичний працівник", – повідомив очільник закладу.



Станом на вересень, зі слів Віктора Редзія, лікарня подала заявку на отримання коштів до Національної служби здоров’я України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищенській центральній районній лікарні перевірили факти невиплати надбавки медикам та іншим працівникам медзакладу, які борються з COVID-19.Як повідомляє управління Держпраці Волині, інспекцію провели через звернення громадян, інформує "Суспільне".Працівники Рожищенської центральної районної лікарні надбавки за роботу з хворими на коронавірус з травня до серпня цього року не отримували.ЦРЛ є госпітальною базою для надання медичної допомоги хворим гострою респіраторною хворобою COVID-19. Працівники Держпраці з'ясували, що Національна служба здоров'я України ще 25 травня уклала договір про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Цей договір діяв із 1 до 30 квітня цього року.Після цього договір-угоду із Національною службою здоров’я України за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги волинська лікарня з НСЗУ не поновлювала, що призвело до відсутності виплат.Як повідомив у коментарі Суспільному головний лікар Рожищенської ЦРЛ, медичний заклад отримав кошти для виплати доплат медикам лише в квітні цього року, адже тоді був підписаний одноразовий договір."Доплату в квітні отримали медичні працівники, які були залучені в лікуванні COVID-19: 31 медичний працівник", – повідомив очільник закладу.Станом на вересень, зі слів Віктора Редзія, лікарня подала заявку на отримання коштів до Національної служби здоров’я України.

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