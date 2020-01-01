Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 1 жовтня





У Луцьку, Любешеві, Світязі, Володимир-Волинському, Маневичах, Ковелі можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі до +10…+12 градусів, удень – +16…+19. Вітер північний, північно-східний і східний, 1-6 м/с.



У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.У Луцьку, Любешеві, Світязі, Володимир-Волинському, Маневичах, Ковелі можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.Температура повітря вночі до +10…+12 градусів, удень – +16…+19. Вітер північний, північно-східний і східний, 1-6 м/с.У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.

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