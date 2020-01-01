Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 1 жовтня
Сьогодні, 20:00
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.
У Луцьку, Любешеві, Світязі, Володимир-Волинському, Маневичах, Ковелі можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +10…+12 градусів, удень – +16…+19. Вітер північний, північно-східний і східний, 1-6 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У Луцьку, Любешеві, Світязі, Володимир-Волинському, Маневичах, Ковелі можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +10…+12 градусів, удень – +16…+19. Вітер північний, північно-східний і східний, 1-6 м/с.
У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 1 жовтня
Сьогодні, 20:00
На Волині розшукують безвісти зниклого 49-річного чоловіка
Сьогодні, 19:49
Де на Волині не буде світла 1 жовтня
Сьогодні, 19:00