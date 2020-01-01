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У місті на Волині боржникам відключатимуть світло

У місті на Волині боржникам відключатимуть світло
З 1 жовтня Рожищенське ПЖКГ почне відключати квартири у багатоповерхівках, де є заборгованість за електропостачання.

Про це повідомляє пресслужба Рожищенської міської ради.

Без світла можуть залишитися квартири-боржники у будинках № 43, 55 та 94 на вул. Незалежності.

За словами директора ПЖКГ Олександра Іщука, мешканців квартир завчасно попереджали про відключення, розвішували оголошення у під’їздах, але, на жаль, мало хто відреагував на прохання сплатити борг за електроенергію.

Керівництво Рожищенського ПЖКГ ще раз закликає споживачів розраховуватися за спожиту електричну енергію в повному обсязі, аби уникнути небажаних наслідків.

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Теги: Рожище, борги, відключення світла
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