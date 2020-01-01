Від завтра з обігу вийдуть 25 копійок та банкноти старих зразків





Ці грошові знаки перестануть бути платіжними засобами та будуть вилучені з готівкового обігу,



З цієї дати усі магазини, ресторани, заклади сфери побуту не прийматимуть їх під час готівкових розрахунків за товари та послуги, а залишки таких монет і банкнот до 16 жовтня 2020 року вони мають здати до кас банків України для зарахування на їх розрахункові рахунки.



Водночас українці упродовж наступних трьох років зможуть без обмежень безкоштовно обміняти монети номіналом 25 копійок та банкноти гривні старих зразків до 2003 року на платіжні обігові монети та банкноти всіх номіналів у сумах, кратних 10 копійкам:

- в усіх відділеннях українських банків – упродовж першого року з дати вилучення їх з обігу, до 30 вересня 2021 року включно;

- у Національному банку та уповноважених банках (АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «ПУМБ») – упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу, до 30 вересня 2023 року включно.



Серед головних переваг вилучення монет номіналом 25 копійок та старих банкнот гривні зразків до 2003 року:

- спрощення та зручність розрахунків готівкою;

- позитивний економічний ефект;

- підвищення якості готівки в обігу.



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