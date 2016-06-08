вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Дитсадок на Волині, де виявили спалах гострої кишкової інфекції, не закриватимуть

Дитсадок на Волині, де виявили спалах гострої кишкової інфекції, не закриватимуть
В дитячому садку "Пізнайко" селища Локачі - групове захворювання гострою кишковою інфекцією серед дітей. Захворіли семеро вихованців дошкільного закладу, - розповіла Суспільному завідувачка місцевої амбулаторії Оксана Дубинецька.

Перші троє діток захворіли 22 вересня, - розповіла завідувачка дитсадка Ольга Крупеня. Каже: це двоє братів та сестра із однієї групи. Після них з такими ж симптомами звернулися до лікарів батьки ще чотирьох дітей.

Діти – 3-4-річного віку. Садочок через спалах кишкової інфекції не закривали. Завідувачка Ольга Крупеня каже, що перевірили персонал закладу.

"Я думаю, якби це було пов’язане щось з харчуванням, то захворіли би всі діти. Я впевнена в тому, що це не працівники є носіями цього"

У дитсадку вже побували працівники Держпродспоживслужби. Зі слів медсестри дитсадка Олени Гальчук, вони відібрали зразки страв у холодильнику.

Наразі усі семеро дітей лікуються амбулаторно. Від госпіталізації відмовилися батьки.

Ситуацію з дитсадку прокоментувала лікарка-епідеміологиня Волинського лабораторного центру Валентина Новачевська. З її слів, у закладі ймовірно порушили правила гігієни.

Зі слів начальника відділу Головного управління Держпродспоживслужби в області Назара Орла, результатів лабораторного дослідження відібраних у дитсадку проб чекатимуть 3-5 днів.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: дитсадок, Локачі, кишкова інфекція, спалах
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Військовий, який скопіював дані бойового складу частини на Волині, обійшовся штрафом
Сьогодні, 22:51
Чехія вводить надзвичайний стан через коронавірус
Сьогодні, 22:28
Дитсадок на Волині, де виявили спалах гострої кишкової інфекції, не закриватимуть
Сьогодні, 21:56
Знайшли 49-річного волинянина, який пішов з дому та не повернувся
Сьогодні, 21:36
Від завтра з обігу вийдуть 25 копійок та банкноти старих зразків
Сьогодні, 21:17
Схожі новини
У дитсадку на Волині – спалах гострої кишкової інфекції У дитсадку на Волині – спалах гострої кишкової інфекції
29 вересень, 15:10
На Волині зафіксували спалах гострої кишкової інфекції На Волині зафіксували спалах гострої кишкової інфекції
08 червень, 2016, 19:08
Показали, який вигляд матиме луцький дитсадок №10 Показали, який вигляд матиме луцький дитсадок №10
26 вересень, 17:14
У районі на Волині – новий керівник поліції У районі на Волині – новий керівник поліції
21 вересень, 16:46
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Військовий, який скопіював дані бойового складу частини на Волині, обійшовся штрафом
Сьогодні, 22:51
 0
Чехія вводить надзвичайний стан через коронавірус
Сьогодні, 22:28
 0
Дитсадок на Волині, де виявили спалах гострої кишкової інфекції, не закриватимуть
Сьогодні, 21:56
 0
Знайшли 49-річного волинянина, який пішов з дому та не повернувся
Сьогодні, 21:36
 0
Від завтра з обігу вийдуть 25 копійок та банкноти старих зразків
Сьогодні, 21:17
 0
Медіа
відео
1/8