Дитсадок на Волині, де виявили спалах гострої кишкової інфекції, не закриватимуть
Сьогодні, 21:56
В дитячому садку "Пізнайко" селища Локачі - групове захворювання гострою кишковою інфекцією серед дітей. Захворіли семеро вихованців дошкільного закладу, - розповіла Суспільному завідувачка місцевої амбулаторії Оксана Дубинецька.
Перші троє діток захворіли 22 вересня, - розповіла завідувачка дитсадка Ольга Крупеня. Каже: це двоє братів та сестра із однієї групи. Після них з такими ж симптомами звернулися до лікарів батьки ще чотирьох дітей.
Діти – 3-4-річного віку. Садочок через спалах кишкової інфекції не закривали. Завідувачка Ольга Крупеня каже, що перевірили персонал закладу.
"Я думаю, якби це було пов’язане щось з харчуванням, то захворіли би всі діти. Я впевнена в тому, що це не працівники є носіями цього"
У дитсадку вже побували працівники Держпродспоживслужби. Зі слів медсестри дитсадка Олени Гальчук, вони відібрали зразки страв у холодильнику.
Наразі усі семеро дітей лікуються амбулаторно. Від госпіталізації відмовилися батьки.
Ситуацію з дитсадку прокоментувала лікарка-епідеміологиня Волинського лабораторного центру Валентина Новачевська. З її слів, у закладі ймовірно порушили правила гігієни.
Зі слів начальника відділу Головного управління Держпродспоживслужби в області Назара Орла, результатів лабораторного дослідження відібраних у дитсадку проб чекатимуть 3-5 днів.
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Перші троє діток захворіли 22 вересня, - розповіла завідувачка дитсадка Ольга Крупеня. Каже: це двоє братів та сестра із однієї групи. Після них з такими ж симптомами звернулися до лікарів батьки ще чотирьох дітей.
Діти – 3-4-річного віку. Садочок через спалах кишкової інфекції не закривали. Завідувачка Ольга Крупеня каже, що перевірили персонал закладу.
"Я думаю, якби це було пов’язане щось з харчуванням, то захворіли би всі діти. Я впевнена в тому, що це не працівники є носіями цього"
У дитсадку вже побували працівники Держпродспоживслужби. Зі слів медсестри дитсадка Олени Гальчук, вони відібрали зразки страв у холодильнику.
Наразі усі семеро дітей лікуються амбулаторно. Від госпіталізації відмовилися батьки.
Ситуацію з дитсадку прокоментувала лікарка-епідеміологиня Волинського лабораторного центру Валентина Новачевська. З її слів, у закладі ймовірно порушили правила гігієни.
Зі слів начальника відділу Головного управління Держпродспоживслужби в області Назара Орла, результатів лабораторного дослідження відібраних у дитсадку проб чекатимуть 3-5 днів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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