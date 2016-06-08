Дитсадок на Волині, де виявили спалах гострої кишкової інфекції, не закриватимуть

Оксана Дубинецька.



Перші троє діток захворіли 22 вересня, - розповіла завідувачка дитсадка Ольга Крупеня. Каже: це двоє братів та сестра із однієї групи. Після них з такими ж симптомами звернулися до лікарів батьки ще чотирьох дітей.



Діти – 3-4-річного віку. Садочок через спалах кишкової інфекції не закривали. Завідувачка Ольга Крупеня каже, що перевірили персонал закладу.



"Я думаю, якби це було пов’язане щось з харчуванням, то захворіли би всі діти. Я впевнена в тому, що це не працівники є носіями цього"



У дитсадку вже побували працівники Держпродспоживслужби. Зі слів медсестри дитсадка Олени Гальчук, вони відібрали зразки страв у холодильнику.



Наразі усі семеро дітей лікуються амбулаторно. Від госпіталізації відмовилися батьки.



Ситуацію з дитсадку прокоментувала лікарка-епідеміологиня Волинського лабораторного центру Валентина Новачевська. З її слів, у закладі ймовірно порушили правила гігієни.



Зі слів начальника відділу Головного управління Держпродспоживслужби в області Назара Орла, результатів лабораторного дослідження відібраних у дитсадку проб чекатимуть 3-5 днів.





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