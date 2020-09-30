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Чехія вводить надзвичайний стан через коронавірус

Чехія вводить надзвичайний стан через коронавірус
Чехія запроваджує повторний надзвичайний стан через коронавірус з 5 жовтня.

Уряд запровадить надзвичайний режим на 30 днів та обмежить зібрання до 20 осіб на відкритому повітрі та 10 людей всередині приміщень, повідомляють Факти з посиланням на Novinky.

Крім того, заборонять відвідувати спортивні заходи, а школи закриватимуть в регіонах з вищим ризиком зараження.

Міністр охорони здоров’я Роман Примула вважає, що так вдасться обмежити розповсюдження Covid-19 та зменшити кількість людей, яких може заразити один пацієнт.

"Закону про охорону здоров’я населення, згідно з яким до цього часу оголошувалися карантинні заходи, вже недостатньо. Надзвичайний стан дозволить обмежувати збори людей", – пояснив Примула.

Попередній надзвичайний стан діяв у Чехії 12 березня по 17 травня.

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Теги: Чехія, коронавірус, надзвичайний стан
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