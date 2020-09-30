Чехія вводить надзвичайний стан через коронавірус





Уряд запровадить надзвичайний режим на 30 днів та обмежить зібрання до 20 осіб на відкритому повітрі та 10 людей всередині приміщень, повідомляють



Крім того, заборонять відвідувати спортивні заходи, а школи закриватимуть в регіонах з вищим ризиком зараження.



Міністр охорони здоров’я Роман Примула вважає, що так вдасться обмежити розповсюдження Covid-19 та зменшити кількість людей, яких може заразити один пацієнт.



"Закону про охорону здоров’я населення, згідно з яким до цього часу оголошувалися карантинні заходи, вже недостатньо. Надзвичайний стан дозволить обмежувати збори людей", – пояснив Примула.



Попередній надзвичайний стан діяв у Чехії 12 березня по 17 травня.

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