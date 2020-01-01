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Військовий, який скопіював дані бойового складу частини на Волині, обійшовся штрафом

Військовий, який скопіював дані бойового складу частини на Волині, обійшовся штрафом
За матеріалами, які надійшли від військової контррозвідки СБУ, Володимир-Волинський суд постановив притягнути військовослужбовця в\ч А1008 до адміністративної відповідальності за незаконне копіювання інформації.

Чоловікові присудили 170 гривень штрафу та 420 гривень 40 копійок судового збору , – йдеться в ухвалі суду. Про це пише БУГ.

Військовий, перебуваючи на посаді начальника групи секретного документального забезпечення військової частини А1008 (місто Володимир-Волинський), незаконно скопіював інформацію на власний нетбук, а саме:

- електронний варіант штатки військової частини, де зазначений список посад та установчих (персональних) даних на всіх військовослужбовців частини;
- бойовий та чисельний склад частини;
- інші дані стосовно чисельності посад, дані про які актуальні станом на червень 2020 року;
- електронний варіант файлів під назвою «Акт придатності від.план.2019» та «ведення в експлуатацію виробу».

Чоловік на засідання суду не прибув, але свою вину визнав.

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Теги: військовий, штраф, суд, дані
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