Військовий, який скопіював дані бойового складу частини на Волині, обійшовся штрафом





Чоловікові присудили 170 гривень штрафу та 420 гривень 40 копійок судового збору , – йдеться в ухвалі суду. Про це пише



Військовий, перебуваючи на посаді начальника групи секретного документального забезпечення військової частини А1008 (місто Володимир-Волинський), незаконно скопіював інформацію на власний нетбук, а саме:



- електронний варіант штатки військової частини, де зазначений список посад та установчих (персональних) даних на всіх військовослужбовців частини;

- бойовий та чисельний склад частини;

- інші дані стосовно чисельності посад, дані про які актуальні станом на червень 2020 року;

- електронний варіант файлів під назвою «Акт придатності від.план.2019» та «ведення в експлуатацію виробу».



Чоловік на засідання суду не прибув, але свою вину визнав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За матеріалами, які надійшли від військової контррозвідки СБУ, Володимир-Волинський суд постановив притягнути військовослужбовця в\ч А1008 до адміністративної відповідальності за незаконне копіювання інформації.Чоловікові присудили 170 гривень штрафу та 420 гривень 40 копійок судового збору , – йдеться в ухвалі суду. Про це пише БУГ Військовий, перебуваючи на посаді начальника групи секретного документального забезпечення військової частини А1008 (місто Володимир-Волинський), незаконно скопіював інформацію на власний нетбук, а саме:- електронний варіант штатки військової частини, де зазначений список посад та установчих (персональних) даних на всіх військовослужбовців частини;- бойовий та чисельний склад частини;- інші дані стосовно чисельності посад, дані про які актуальні станом на червень 2020 року;- електронний варіант файлів під назвою «Акт придатності від.план.2019» та «ведення в експлуатацію виробу».Чоловік на засідання суду не прибув, але свою вину визнав.

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