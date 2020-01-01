1 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначає керівник обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Павло Боснюк (на фото).
Також цього дня день народження святкує член виконкому Луцької міської ради, голова громадської організації "Спілка Власників Зброї Волині" Ігор Алєксєєв.
За православним календарем 1 жовтня іменини відзначають ті, кого нарекли Іринами.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажає любові, здоров’я, радості й достатку.
Щорічно в усьому світі 1-го жовтня відзначається Міжнародний день людей похилого віку, який виник з ініціативи Генеральної Асамблеї ООН 14-го грудня 1990-го року.
1 жовтня 1975 року за рішенням ЮНЕСКО заснований Міжнародний день музики. Одним із ініціаторів установи Міжнародного дня музики є композитор Дмитро Шостакович.
У Луцьку цього дня у 2011 році на боковій стіні драмтеатру відкрили погруддя Шевченка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Також цього дня день народження святкує член виконкому Луцької міської ради, голова громадської організації "Спілка Власників Зброї Волині" Ігор Алєксєєв.
За православним календарем 1 жовтня іменини відзначають ті, кого нарекли Іринами.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажає любові, здоров’я, радості й достатку.
Щорічно в усьому світі 1-го жовтня відзначається Міжнародний день людей похилого віку, який виник з ініціативи Генеральної Асамблеї ООН 14-го грудня 1990-го року.
1 жовтня 1975 року за рішенням ЮНЕСКО заснований Міжнародний день музики. Одним із ініціаторів установи Міжнародного дня музики є композитор Дмитро Шостакович.
У Луцьку цього дня у 2011 році на боковій стіні драмтеатру відкрили погруддя Шевченка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Поблизу Луцька відбудеться чемпіонат Волині зі стрільби з лука
Сьогодні, 00:27
1 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Військовий, який скопіював дані бойового складу частини на Волині, обійшовся штрафом
30 вересень, 22:51
Чехія вводить надзвичайний стан через коронавірус
30 вересень, 22:28