вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

1 жовтня на Волині: гортаючи календар

1 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає керівник обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Павло Боснюк (на фото).

Також цього дня день народження святкує член виконкому Луцької міської ради, голова громадської організації "Спілка Власників Зброї Волині" Ігор Алєксєєв.

За православним календарем 1 жовтня іменини відзначають ті, кого нарекли Іринами.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх волинян, у яких сьогоднішній день святковий, та бажає любові, здоров’я, радості й достатку.

Щорічно в усьому світі 1-го жовтня відзначається Міжнародний день людей похилого віку, який виник з ініціативи Генеральної Асамблеї ООН 14-го грудня 1990-го року.

1 жовтня 1975 року за рішенням ЮНЕСКО заснований Міжнародний день музики. Одним із ініціаторів установи Міжнародного дня музики є композитор Дмитро Шостакович.

У Луцьку цього дня у 2011 році на боковій стіні драмтеатру відкрили погруддя Шевченка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де у Прилуцькому, Дачному, Жабці та Сапоговому зупинятимуться маршрутки
Хто змагатиметься за крісло мера Луцька
Куди поблизу Луцька можна поїхати на гриби: ТОП найурожайніших локацій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поблизу Луцька відбудеться чемпіонат Волині зі стрільби з лука
Сьогодні, 00:27
1 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Масштабні пожежі на Луганщині: людей евакуйовують, горять житлові будинки. ФОТО
30 вересень, 23:29
Військовий, який скопіював дані бойового складу частини на Волині, обійшовся штрафом
30 вересень, 22:51
Чехія вводить надзвичайний стан через коронавірус
30 вересень, 22:28
Схожі новини
29 вересня на Волині: гортаючи календар 29 вересня на Волині: гортаючи календар
29 вересень, 00:00
28 вересня на Волині: гортаючи календар 28 вересня на Волині: гортаючи календар
28 вересень, 00:00
27 вересня на Волині: гортаючи календар 27 вересня на Волині: гортаючи календар
27 вересень, 00:00
25 вересня на Волині: гортаючи календар 25 вересня на Волині: гортаючи календар
25 вересень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поблизу Луцька відбудеться чемпіонат Волині зі стрільби з лука
Сьогодні, 00:27
 0
1 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Масштабні пожежі на Луганщині: людей евакуйовують, горять житлові будинки. ФОТО
30 вересень, 23:29
 0
Військовий, який скопіював дані бойового складу частини на Волині, обійшовся штрафом
30 вересень, 22:51
 0
Чехія вводить надзвичайний стан через коронавірус
30 вересень, 22:28
 0
Медіа
відео
1/8