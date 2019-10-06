У місті на Волині нагородять найкращих майстринь з випікання короваю





Про це повідомляють у



Зокрема, під час фестивалю триватимуть виставки короваїв, вишитих подушок, снопів, вишитих рушників, дитячих малюнків та персональна виставка рушників сестер Галини та Світлани Махонюків.



Окрім того, працюватиме етнографічний майданчик, а фольклорні колективи та троїсті музики презентуватимуть свою творчість.



У програмі заходу зазначають, що після урочистого відкриття фестивалю відбудеться нагородження майстринь-коровайниць.



Організатори наголошують, що під час фестивальних заходів здійснюватимуть прямі включення у соціальних мережах. Завершиться свято поділом короваю.



У зв’язку із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, захід відбуватиметься з дотриманням всіх санітарних та протиепідемічних вимог.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському у неділю, 4 жовтня відбудеться Тринадцятий фестиваль традиційної національної культури «Український коровай-сузір’я».Про це повідомляють у Володимир-Волинській РДА Зокрема, під час фестивалю триватимуть виставки короваїв, вишитих подушок, снопів, вишитих рушників, дитячих малюнків та персональна виставка рушників сестертаОкрім того, працюватиме етнографічний майданчик, а фольклорні колективи та троїсті музики презентуватимуть свою творчість.У програмі заходу зазначають, що після урочистого відкриття фестивалю відбудеться нагородження майстринь-коровайниць.Організатори наголошують, що під час фестивальних заходів здійснюватимуть прямі включення у соціальних мережах. Завершиться свято поділом короваю.У зв’язку із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, захід відбуватиметься з дотриманням всіх санітарних та протиепідемічних вимог.

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