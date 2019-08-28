Поблизу Луцька відбудеться чемпіонат Волині зі стрільби з лука





Про це інформують на сайті



Організатори дійства – Боратинська сільська рада, Управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА, клуб стрільби з лука «Луцькі соколи», Волинська обласна федерація стрільби з лука.



На змагання запрошують спортсменів вікових категорій 2011 р.н. і старші. Переможців та призерів чемпіонату визначатимуть в 4 категоріях:



«Просунуті» – відстань 18 м, мішень 20*30

«Просунуті» – відстань 30 м, мішень 60

«Початківці» – відстань 18 м, мішень 40*40

«Новачки» – відстань 10 м, мішень 40*40



Позмагатися на влучність зможуть як професійні спортсмени, так і аматори. Перед початком проведення чемпіонату з 10:00 для всіх охочих проводитимуть безкоштовні майстер-класи зі стрільби з лука.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11 жовтня у Боратині зустрінуться найсильніші лучники Волинської області. На місцевому спорткомплексі відбудеться перший чемпіонат області зі стрільби з лука.Про це інформують на сайті Боратинської громади Організатори дійства – Боратинська сільська рада, Управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА, клуб стрільби з лука «Луцькі соколи», Волинська обласна федерація стрільби з лука.На змагання запрошують спортсменів вікових категорій 2011 р.н. і старші. Переможців та призерів чемпіонату визначатимуть в 4 категоріях:«Просунуті» – відстань 18 м, мішень 20*30«Просунуті» – відстань 30 м, мішень 60«Початківці» – відстань 18 м, мішень 40*40«Новачки» – відстань 10 м, мішень 40*40Позмагатися на влучність зможуть як професійні спортсмени, так і аматори. Перед початком проведення чемпіонату з 10:00 для всіх охочих проводитимуть безкоштовні майстер-класи зі стрільби з лука.

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