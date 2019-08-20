Під Луцьком водій, який перевозив деревину без документів, хотів відкупитись від поліцейських





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише



Так, 19 травня обвинуваченого, який рухався на «Renault Master» вулицею Центральною у селі Боратин зупинили працівники поліції за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки патрульні з’ясували, що водій перевозив деревину без відповідних документів.



Втім, водій хотів «вирішити питання» з поліцейськими на місці. Він запропонував їм 500 гривень, щоб вони не затримувати автомобіль та не доставляти його на спеціальний майданчик.



У вироку вказано, що між прокурором місцевої прокуратури та обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості.



Тож суд призначив водію штраф в розмірі 8 тисяч 500 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Боратин водій буса, який незаконно перевозив деревину, хотів відкупитися від патрульних за 500 гривень. Натомість за рішенням суду він заплатить 8500 гривень штрафу за спробу дачі неправомірної вигоди.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА "Волинські новини" Так, 19 травня обвинуваченого, який рухався на «Renault Master» вулицею Центральною у селі Боратин зупинили працівники поліції за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки патрульні з’ясували, що водій перевозив деревину без відповідних документів.Втім, водій хотів «вирішити питання» з поліцейськими на місці. Він запропонував їм 500 гривень, щоб вони не затримувати автомобіль та не доставляти його на спеціальний майданчик.У вироку вказано, що між прокурором місцевої прокуратури та обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості.Тож суд призначив водію штраф в розмірі 8 тисяч 500 гривень.

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