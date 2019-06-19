За сепаратизм і ненависть до України судили мешканку Ковеля

Олена Канаєва через свою сторінку у російській соціальній мережі «ВКонтакте» розміщувала матеріали із закликами до зміни форми правління та державного устрою шляхом воєнних дій в Україні, перепощувала повідомлення з груп так званих «ополченців Новороссії».



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Публікації також містили прояви зневаги, презирства до українців, ображали їхні патріотичні почуття, національну честь та гідність, провокували розпалювання національної ворожнечі та ненависті.



Під час досудового розслідування прокурор Волинської обласної прокуратури Сергій Зубань та обвинувачена Олена Канаєва, за участі її захисника Володимира Галяна, підписали угоду про визнання винуватості. Після чого УСБУ у Волинській області скерувало обвинувальний акт до Ковельського міськрайонного суду.



На судовому засіданні, яке відбулося 24 вересня, головуючий у справі суддя В’ячеслав Лесик затвердив вищевказану угоду.



Вироком суду Олену Канаєву визнали винною у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 161 КК України (розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу в Україні та вчинення нею дій, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі). За сукупністю їй призначили покарання у виді штрафу 17 тисяч гривень, без конфіскації майна та без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.



Олена Канаєва також має сплатити в дохід держави процесуальні витрати, пов’язані з проведенням судової семантико-текстуальної експертизи в сумі 4 902 грн 90 коп.



На фото: Олена Канаєва – зі сторінки у соцмережі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Як встановило слідство СБУ, ковельчанкачерез свою сторінку у російській соціальній мережі «ВКонтакте» розміщувала матеріали із закликами до зміни форми правління та державного устрою шляхом воєнних дій в Україні, перепощувала повідомлення з груп так званих «ополченців Новороссії».Про це пише Ковель медіа Публікації також містили прояви зневаги, презирства до українців, ображали їхні патріотичні почуття, національну честь та гідність, провокували розпалювання національної ворожнечі та ненависті.Під час досудового розслідування прокурор Волинської обласної прокуратурита обвинувачена Олена Канаєва, за участі її захисника, підписали угоду про визнання винуватості. Після чого УСБУ у Волинській області скерувало обвинувальний акт до Ковельського міськрайонного суду.На судовому засіданні, яке відбулося 24 вересня, головуючий у справі суддязатвердив вищевказану угоду.Вироком суду Олену Канаєву визнали винною у вчиненні злочинів за ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 161 КК України (розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу в Україні та вчинення нею дій, спрямованих на розпалювання національної ворожнечі). За сукупністю їй призначили покарання у виді штрафу 17 тисяч гривень, без конфіскації майна та без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.Олена Канаєва також має сплатити в дохід держави процесуальні витрати, пов’язані з проведенням судової семантико-текстуальної експертизи в сумі 4 902 грн 90 коп.

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