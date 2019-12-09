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На картині «Мона Ліза» виявили прихований малюнок. ФОТО

На картині «Мона Ліза» виявили прихований малюнок. ФОТО
Високотехнологічне дослідження картини «Мона Ліза» Леонардо да Вінчі виявило прихований малюнок під фарбою.

Ескіз під шедевром виявив вчений Паскаль Котт, який вивчав «Мону Лізу» більше 15 років, пишуть Факти. Відкриття вдалося зробити завдяки мультиспектральній камері високої роздільної здатності, яку створив Котт.

Нове дослідження «Мони Лізи» виявило докази наявності вугільного малюнка, що вперше свідчить про те, що Леонардо да Вінчі використовував попередній начерк для створення знаменитого портрета.

Нижній малюнок на полотні, ймовірно, створений з використанням техніки спольверо, методу перенесення ескізу на полотно, в якому за контуром зображення проколюються отвори і присипаються деревним вугіллям.

На картині «Мона Ліза» виявили прихований малюнок. ФОТО

"Це відкриття підсилює загадковість створення картини. Ми розуміємо, що це робота дуже тривалого “творчого акту”, який тривав більше десяти років і складався з декількох етапів", – сказав Котт.

На картині «Мона Ліза» виявили прихований малюнок. ФОТО

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Теги: Мона Ліза, картина, ескіз, дослдження
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