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В Україні запровадили нове свято

В Україні запровадили нове свято
Нове свято – День територіальної оборони України – відзначатимуть щороку в першу неділю жовтня.

Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський, пишуть Факти.

День територіальної оборони України покликаний підкреслювати важливість територіальної оборони у забезпеченні обороноздатності та територіальної цілісності України.

Свято запровадили з метою подальшого розвитку сучасних військових традицій.

"Сьогодні наша надважлива мета – досягти миру на Донбасі та зберегти територіальну цілісність України. Ми говоримо про це на кожній зустрічі з нашими міжнародними партнерами. Також ми робимо й будемо робити все задля зміцнення обороноздатності України", – наголосив Зеленський.


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Теги: День територіальної оборони, свято
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