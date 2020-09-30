В Україні запровадили нове свято
Сьогодні, 07:20
Нове свято – День територіальної оборони України – відзначатимуть щороку в першу неділю жовтня.
Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський, пишуть Факти.
День територіальної оборони України покликаний підкреслювати важливість територіальної оборони у забезпеченні обороноздатності та територіальної цілісності України.
Свято запровадили з метою подальшого розвитку сучасних військових традицій.
"Сьогодні наша надважлива мета – досягти миру на Донбасі та зберегти територіальну цілісність України. Ми говоримо про це на кожній зустрічі з нашими міжнародними партнерами. Також ми робимо й будемо робити все задля зміцнення обороноздатності України", – наголосив Зеленський.
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Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський, пишуть Факти.
День територіальної оборони України покликаний підкреслювати важливість територіальної оборони у забезпеченні обороноздатності та територіальної цілісності України.
Свято запровадили з метою подальшого розвитку сучасних військових традицій.
"Сьогодні наша надважлива мета – досягти миру на Донбасі та зберегти територіальну цілісність України. Ми говоримо про це на кожній зустрічі з нашими міжнародними партнерами. Також ми робимо й будемо робити все задля зміцнення обороноздатності України", – наголосив Зеленський.
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