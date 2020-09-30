В Україні запровадили нове свято





Відповідний Володимир Зеленський, пишуть



День територіальної оборони України покликаний підкреслювати важливість територіальної оборони у забезпеченні обороноздатності та територіальної цілісності України.



Свято запровадили з метою подальшого розвитку сучасних військових традицій.



"Сьогодні наша надважлива мета – досягти миру на Донбасі та зберегти територіальну цілісність України. Ми говоримо про це на кожній зустрічі з нашими міжнародними партнерами. Також ми робимо й будемо робити все задля зміцнення обороноздатності України", – наголосив Зеленський.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нове свято – День територіальної оборони України – відзначатимуть щороку в першу неділю жовтня.Відповідний указ підписав президент України, пишуть Факти День територіальної оборони України покликаний підкреслювати важливість територіальної оборони у забезпеченні обороноздатності та територіальної цілісності України.Свято запровадили з метою подальшого розвитку сучасних військових традицій."Сьогодні наша надважлива мета – досягти миру на Донбасі та зберегти територіальну цілісність України. Ми говоримо про це на кожній зустрічі з нашими міжнародними партнерами. Також ми робимо й будемо робити все задля зміцнення обороноздатності України", – наголосив Зеленський.

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