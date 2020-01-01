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Верховна Рада пішла на карантин через спалах COVID-19 серед депутатів

Верховна Рада пішла на карантин через спалах COVID-19 серед депутатів
Верховна Рада пішла на карантин і перенесла наступне засідання через спалах коронавірусу серед депутатів. Тобто пленарних засідань увесь наступний пленарний тиждень не буде.

Про це свідчить відповідний проєкт постанови № 4171, за який проголосував 281 депутат, – передає Громадське.

Цей документ вносить зміни до календарного плану роботи парламенту. Зокрема у ньому прописано, що 1, 2 та 5-9 жовтня народні обранці працюватимуть у комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах). А наступне пленарне засідання відбудеться 20 жовтня.

Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков попереджав, що парламент може піти на карантин через зростання кількості хворих COVID-19 депутатів. За його словами, за останні кілька днів на COVID-19 захворіли до 10 людей — як в сесійній залі, так і в Апараті Верховної Ради.

Вчора, 29 вересня, стало відомо, що на COVID-19 захворів п’ятий президент України, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко. Також зараження підтвердили у глави партії «Голос» Кіри Рудик та в депутата від «Слуги Народу» Жана Беленюка.

У кінці серпня COVID-19 підтвердили у лідерки партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко, але вже 11 вересня політикиня видужала.

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Теги: Верховна Рада, карантин
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