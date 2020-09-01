На картах Google тепер можна подивитися, яка ситуація з COVID-19 у регіонах





Про це Google



Новий шар показує кількість хворих на COVID-19 на 100 тисяч населення у певній місцевості. Також там є позначки, що вказують на зростання або зменшення кількості хворих за останні 7 днів.



Кольорове нашарування допомагає візуально розрізнити щільність нових випадків. Оновлення доступне вже у 220 країнах світу, зокрема і в Україні.



Як це працює?



Коли ви відкриваєте Карти Google, натисніть значок шарів у верхньому правому куті екрана та оберіть «Інформація про COVID-19».





Звідки беруть дані для карти?



Дані надходять з декількох джерел — наприклад, з Johns Hopkins, New York Times і Wikipedia. Вони, своєю чергою, отримують дані від організацій громадської охорони здоров'я, таких як Всесвітня організація охорони здоров'я, урядових міністерств, а також державних і місцевих агентств та лікарень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сервіс Google Maps додав нову функцію, завдяки якій користувачі можуть подивитися, яка ситуація із захворюваністю на коронавірус у будь-якому регіоні світу.Про це Google повідомила у своєму блозі, пише Громадське Новий шар показує кількість хворих на COVID-19 на 100 тисяч населення у певній місцевості. Також там є позначки, що вказують на зростання або зменшення кількості хворих за останні 7 днів.Кольорове нашарування допомагає візуально розрізнити щільність нових випадків. Оновлення доступне вже у 220 країнах світу, зокрема і в Україні.Коли ви відкриваєте Карти Google, натисніть значок шарів у верхньому правому куті екрана та оберіть «Інформація про COVID-19».Дані надходять з декількох джерел — наприклад, з Johns Hopkins, New York Times і Wikipedia. Вони, своєю чергою, отримують дані від організацій громадської охорони здоров'я, таких як Всесвітня організація охорони здоров'я, урядових міністерств, а також державних і місцевих агентств та лікарень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію