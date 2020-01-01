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Курс валют у Луцьку на 1 жовтня

Курс валют у Луцьку на 1 жовтня
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.20, а продаж – 28.30.

Євро при купівлі становить – 33.00, продажу – 33.19.

Курс російського рубля: купівля – 0.36, продаж – 0.38.

Щодо польського злотого, то купівля становить 7.26, продаж – 7.34.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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