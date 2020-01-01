Курс валют у Луцьку на 1 жовтня





Євро при купівлі становить – 33.00, продажу – 33.19.



Курс російського рубля: купівля – 0.36, продаж – 0.38.



Щодо польського злотого, то купівля становить 7.26, продаж – 7.34.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Курс долара у Луцьку: купівля – 28.20, а продаж – 28.30.Євро при купівлі становить – 33.00, продажу – 33.19.Курс російського рубля: купівля – 0.36, продаж – 0.38.Щодо польського злотого, то купівля становить 7.26, продаж – 7.34.

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