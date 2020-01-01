Волинян попереджають про підвищення рівня води у річках через опади





Про це йдеться на сайті ДСНС у Волинській області.



Так, у зв'язку зі значними та сильними дощами, 1-2 жовтня очiкують пiдвищення рівнів води на 0,2 - 0,8 м на лiвих притоках Днiстра (Тернопiльська, Хмельницька, Вiнницька обл.), на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.).



При значних та сильних дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.

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