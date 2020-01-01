Від сьогодні водії автомобілів мають їздити з увімкненими фарами
Сьогодні, 09:47
З 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їхньої відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар.
Про це інформує патрульна поліція Волинської області.
До слова, ця вимога ПДР є обов'язковою для виконання у будь-який час доби.
За порушення вимоги водіям доведеться заплатити штраф у розмірі від 425 до 510 гривень (ч. 2 статті 122 КУпАП). Такі норми в українському законодавстві пов'язані з необхідністю додаткового позначення авто в умовах недостатньої видимості, зокрема в осінньо-зимовий період.
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Про це інформує патрульна поліція Волинської області.
До слова, ця вимога ПДР є обов'язковою для виконання у будь-який час доби.
За порушення вимоги водіям доведеться заплатити штраф у розмірі від 425 до 510 гривень (ч. 2 статті 122 КУпАП). Такі норми в українському законодавстві пов'язані з необхідністю додаткового позначення авто в умовах недостатньої видимості, зокрема в осінньо-зимовий період.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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