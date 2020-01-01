Від сьогодні водії автомобілів мають їздити з увімкненими фарами

З 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їхньої відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар.Про це інформує патрульна поліція Волинської області.До слова, ця вимога ПДР є обов'язковою для виконання у будь-який час доби.За порушення вимоги водіям доведеться заплатити штраф у розмірі від 425 до 510 гривень (ч. 2 статті 122 КУпАП). Такі норми в українському законодавстві пов'язані з необхідністю додаткового позначення авто в умовах недостатньої видимості, зокрема в осінньо-зимовий період.