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Від сьогодні водії автомобілів мають їздити з увімкненими фарами

Від сьогодні водії автомобілів мають їздити з увімкненими фарами
З 1 жовтня до 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні, а в разі їхньої відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар.

Про це інформує патрульна поліція Волинської області.

До слова, ця вимога ПДР є обов'язковою для виконання у будь-який час доби.

За порушення вимоги водіям доведеться заплатити штраф у розмірі від 425 до 510 гривень (ч. 2 статті 122 КУпАП). Такі норми в українському законодавстві пов'язані з необхідністю додаткового позначення авто в умовах недостатньої видимості, зокрема в осінньо-зимовий період.

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Теги: водії, увімкнені фари
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