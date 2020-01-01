У Ковелі пожежа знищила дерев’яний будинок
Сьогодні, 10:00
На дачному масиві «Урожай», що у Ковелі, через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб виникла пожежа у дерев’яному будинку.
Пожежа трапилась 30 вересня о 08:18, - пише Управління ДСНС у Волинській області.
Пожежу локалізували о 8:45, а о 9:07 остаточно її ліквідували. Вогонь знищив покриття 18 м2, перекриття 12 м2, стіни 41 м2.
Ще одну пожежу дерев’яного піднавісу у селі Березичі Любешівського району загасили рятувальники 12-ї ДПРЧ УДСНС України у Волинській області разом із працівниками воєнізованої пожежної охорони села Березичі о 23:12.
Ймовірна причина пожежі – підпал.
Головне фото – ілюстративне.
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Пожежа трапилась 30 вересня о 08:18, - пише Управління ДСНС у Волинській області.
Пожежу локалізували о 8:45, а о 9:07 остаточно її ліквідували. Вогонь знищив покриття 18 м2, перекриття 12 м2, стіни 41 м2.
Ще одну пожежу дерев’яного піднавісу у селі Березичі Любешівського району загасили рятувальники 12-ї ДПРЧ УДСНС України у Волинській області разом із працівниками воєнізованої пожежної охорони села Березичі о 23:12.
Ймовірна причина пожежі – підпал.
Головне фото – ілюстративне.
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