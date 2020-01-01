У Ковелі пожежа знищила дерев’яний будинок





Пожежа трапилась 30 вересня о 08:18, - пише Управління ДСНС у Волинській області.



Пожежу локалізували о 8:45, а о 9:07 остаточно її ліквідували. Вогонь знищив покриття 18 м2, перекриття 12 м2, стіни 41 м2.



Ще одну пожежу дерев’яного піднавісу у селі Березичі Любешівського району загасили рятувальники 12-ї ДПРЧ УДСНС України у Волинській області разом із працівниками воєнізованої пожежної охорони села Березичі о 23:12.



Ймовірна причина пожежі – підпал.



Головне фото – ілюстративне.

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