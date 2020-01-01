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У Ковелі пожежа знищила дерев’яний будинок

У Ковелі пожежа знищила дерев’яний будинок
На дачному масиві «Урожай», що у Ковелі, через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб виникла пожежа у дерев’яному будинку.

Пожежа трапилась 30 вересня о 08:18, - пише Управління ДСНС у Волинській області.

Пожежу локалізували о 8:45, а о 9:07 остаточно її ліквідували. Вогонь знищив покриття 18 м2, перекриття 12 м2, стіни 41 м2.

Ще одну пожежу дерев’яного піднавісу у селі Березичі Любешівського району загасили рятувальники 12-ї ДПРЧ УДСНС України у Волинській області разом із працівниками воєнізованої пожежної охорони села Березичі о 23:12.

Ймовірна причина пожежі – підпал.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: пожежі, Волинь, рятувальники
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