У ВНУ імені Лесі Українки один з факультетів перейшов на дистанційне навчання через хворих на коронавірус
Сьогодні, 10:22
Факультет іноземної філології ВНУ імені Лесі Українки з 1 жовтня повністю переходить на дистанційне навчання.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
На дистанційне навчання переходять всі курси денної і заочної форми. Планується, що всі дотримуватимуться розкладу, але вчитися будуть з дому. Таке повідомлення отримали викладачі факультету від деканату.
Наразі відомо, що дистанційне навчання триватиме до 18 жовтня.
Декан факультету іноземної філології Лариса Макарук у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини цю інформацію підтвердила. З її слів, таке рішення зумовлене тим, що на факультеті вже є 2 підтверджені випадки захворювання на коронавірус серед студентів та один – серед викладачів.
Лариса Макарук повідомила, що університет готувався до такого можливого сценарію. Наразі використовуватимуться кілька онлайн платформ для проведення занять. Усі заняття відбуватимуться згідно з розкладом.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
На дистанційне навчання переходять всі курси денної і заочної форми. Планується, що всі дотримуватимуться розкладу, але вчитися будуть з дому. Таке повідомлення отримали викладачі факультету від деканату.
Наразі відомо, що дистанційне навчання триватиме до 18 жовтня.
Декан факультету іноземної філології Лариса Макарук у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини цю інформацію підтвердила. З її слів, таке рішення зумовлене тим, що на факультеті вже є 2 підтверджені випадки захворювання на коронавірус серед студентів та один – серед викладачів.
Лариса Макарук повідомила, що університет готувався до такого можливого сценарію. Наразі використовуватимуться кілька онлайн платформ для проведення занять. Усі заняття відбуватимуться згідно з розкладом.
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