У ВНУ імені Лесі Українки один з факультетів перейшов на дистанційне навчання через хворих на коронавірус





Про це Інформаційному агентству



На дистанційне навчання переходять всі курси денної і заочної форми. Планується, що всі дотримуватимуться розкладу, але вчитися будуть з дому. Таке повідомлення отримали викладачі факультету від деканату.



Наразі відомо, що дистанційне навчання триватиме до 18 жовтня.



Декан факультету іноземної філології Лариса Макарук у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини цю інформацію підтвердила. З її слів, таке рішення зумовлене тим, що на факультеті вже є 2 підтверджені випадки захворювання на коронавірус серед студентів та один – серед викладачів.



Лариса Макарук повідомила, що університет готувався до такого можливого сценарію. Наразі використовуватимуться кілька онлайн платформ для проведення занять. Усі заняття відбуватимуться згідно з розкладом.

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