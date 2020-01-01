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У ВНУ імені Лесі Українки один з факультетів перейшов на дистанційне навчання через хворих на коронавірус

У ВНУ імені Лесі Українки один з факультетів перейшов на дистанційне навчання через хворих на коронавірус
Факультет іноземної філології ВНУ імені Лесі Українки з 1 жовтня повністю переходить на дистанційне навчання.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

На дистанційне навчання переходять всі курси денної і заочної форми. Планується, що всі дотримуватимуться розкладу, але вчитися будуть з дому. Таке повідомлення отримали викладачі факультету від деканату.

Наразі відомо, що дистанційне навчання триватиме до 18 жовтня.

Декан факультету іноземної філології Лариса Макарук у коментарі Інформаційному агентству Волинські Новини цю інформацію підтвердила. З її слів, таке рішення зумовлене тим, що на факультеті вже є 2 підтверджені випадки захворювання на коронавірус серед студентів та один – серед викладачів.

Лариса Макарук повідомила, що університет готувався до такого можливого сценарію. Наразі використовуватимуться кілька онлайн платформ для проведення занять. Усі заняття відбуватимуться згідно з розкладом.

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Теги: дистанційне навчання, факультет, ВНУ
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