Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу та смерті від ускладнень недуги станом на 1 жовтня

За останню добу на Волині зареєстрували 136 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало - 73 особи, померло - 2 особи (м.Луцьк та м. Нововолинськ).Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.Нові випадки виявили: м. Луцьк – 38, Луцький район – 3, м. Нововолинськ – 15, Володимир – Волинський район –14, Іваничівський район – 2, Ківерцівський район – 16, Ковельський район – 18, Локачинський район – 1, Любомльський район – 4, Любешівський район – 1, Маневицький район – 5, Ратнівський район – 6, Рожищенський район –2, Старовижівський район – 7, Турійський район – 4.Загалом станом на 1 жовтня в області зареєстрували 8194 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 505 у дітей та 908 у медичних працівників. Одужало 5252 особи, з них 348 дітей та 643 медичних працівники. 170 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).За весь період спостереження в області коронавірусна хвороба виявлена:м. Луцьк – 2154 (в т. ч. 50 летальних)Луцький район –867 (в т. ч. 14 летальних)м. Нововолинськ – 592 (в т. ч. 13 летальних)Іваничівський район – 171 (в т. ч. 1 летальний)Володимир-Волинський район – 650 (в т. ч. 7 летальних)Горохівський район – 337 (в т. ч. 7 летальних)Камінь-Каширський район – 330 (в т. ч. 11 летальних)Ківерцівський район – 808 ( в т. ч. 16 летальних)Ковельський район – 594 (в т. ч. 15 летальних)Локачинський район – 76Любомльський район – 135 (в т. ч. 1 летальний)Любешівський район –258 (в т. ч. 5 летальних)Маневицький район – 421 ( в т. ч. 12 летальних)Ратнівський район – 261 (в т.ч. 10 летальних)Рожищенський район – 174 (в т. ч. 3 летальних)Старовижівський район – 126 ( в т.ч. 2 летальних)Турійський район – 160 ( в т. ч. 2 летальний)Шацький район – 67 (в т. ч. 1 летальний)За попередню добу надійшло 135 повідомлень про підозру на COVID-19.В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 50 229 осіб. За останню добу обстежили 666 осіб.