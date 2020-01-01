Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу та смерті від ускладнень недуги станом на 1 жовтня
Сьогодні, 10:38
За останню добу на Волині зареєстрували 136 нових випадків захворювання на COVID-19. Одужало - 73 особи, померло - 2 особи (м.Луцьк та м. Нововолинськ).
Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.
Нові випадки виявили: м. Луцьк – 38, Луцький район – 3, м. Нововолинськ – 15, Володимир – Волинський район –14, Іваничівський район – 2, Ківерцівський район – 16, Ковельський район – 18, Локачинський район – 1, Любомльський район – 4, Любешівський район – 1, Маневицький район – 5, Ратнівський район – 6, Рожищенський район –2, Старовижівський район – 7, Турійський район – 4.
Загалом станом на 1 жовтня в області зареєстрували 8194 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 505 у дітей та 908 у медичних працівників. Одужало 5252 особи, з них 348 дітей та 643 медичних працівники. 170 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).
За весь період спостереження в області коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 2154 (в т. ч. 50 летальних)
Луцький район –867 (в т. ч. 14 летальних)
м. Нововолинськ – 592 (в т. ч. 13 летальних)
Іваничівський район – 171 (в т. ч. 1 летальний)
Володимир-Волинський район – 650 (в т. ч. 7 летальних)
Горохівський район – 337 (в т. ч. 7 летальних)
Камінь-Каширський район – 330 (в т. ч. 11 летальних)
Ківерцівський район – 808 ( в т. ч. 16 летальних)
Ковельський район – 594 (в т. ч. 15 летальних)
Локачинський район – 76
Любомльський район – 135 (в т. ч. 1 летальний)
Любешівський район –258 (в т. ч. 5 летальних)
Маневицький район – 421 ( в т. ч. 12 летальних)
Ратнівський район – 261 (в т.ч. 10 летальних)
Рожищенський район – 174 (в т. ч. 3 летальних)
Старовижівський район – 126 ( в т.ч. 2 летальних)
Турійський район – 160 ( в т. ч. 2 летальний)
Шацький район – 67 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 135 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 50 229 осіб. За останню добу обстежили 666 осіб.
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Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.
Нові випадки виявили: м. Луцьк – 38, Луцький район – 3, м. Нововолинськ – 15, Володимир – Волинський район –14, Іваничівський район – 2, Ківерцівський район – 16, Ковельський район – 18, Локачинський район – 1, Любомльський район – 4, Любешівський район – 1, Маневицький район – 5, Ратнівський район – 6, Рожищенський район –2, Старовижівський район – 7, Турійський район – 4.
Загалом станом на 1 жовтня в області зареєстрували 8194 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 505 у дітей та 908 у медичних працівників. Одужало 5252 особи, з них 348 дітей та 643 медичних працівники. 170 випадків хвороби завершилися летально (в тому числі померло 5 медиків).
За весь період спостереження в області коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 2154 (в т. ч. 50 летальних)
Луцький район –867 (в т. ч. 14 летальних)
м. Нововолинськ – 592 (в т. ч. 13 летальних)
Іваничівський район – 171 (в т. ч. 1 летальний)
Володимир-Волинський район – 650 (в т. ч. 7 летальних)
Горохівський район – 337 (в т. ч. 7 летальних)
Камінь-Каширський район – 330 (в т. ч. 11 летальних)
Ківерцівський район – 808 ( в т. ч. 16 летальних)
Ковельський район – 594 (в т. ч. 15 летальних)
Локачинський район – 76
Любомльський район – 135 (в т. ч. 1 летальний)
Любешівський район –258 (в т. ч. 5 летальних)
Маневицький район – 421 ( в т. ч. 12 летальних)
Ратнівський район – 261 (в т.ч. 10 летальних)
Рожищенський район – 174 (в т. ч. 3 летальних)
Старовижівський район – 126 ( в т.ч. 2 летальних)
Турійський район – 160 ( в т. ч. 2 летальний)
Шацький район – 67 (в т. ч. 1 летальний)
За попередню добу надійшло 135 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 50 229 осіб. За останню добу обстежили 666 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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