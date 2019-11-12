У Луцьку біля пенсійного фонду – черги. ВІДЕО
Сьогодні, 11:11
Люди по декілька годин мусять стояти на вулиці у черзі до Луцького відділу обслуговування громадян пенсійного фонду, щоб вирішити свої питання.
Про це розповіла кореспондентам Суспільного лучанка Тетяна Кондратюк.
"Черга рухається повільно. У приміщенні не створили належних умов для прийому громадян у час пандемії", - каже Тетяна Кондратюк.
А лучанка Ніна Іщишина розповіла, що пів року тому подала документи на оформлення пенсії.
"То не така буква стоїть, то не такий номер коду. Я мала іти на пенсію у 59 з половиною, уже мені 60, а я все ходжу", - зауважує жінка.
Начальниця відділу обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду у Волинській області Леся Дацюк пояснює, що із запровадженням карантину обмежили прийом громадян у приміщенні установи. В середньому за день тут обслуговують 326 людей.
"Луцьк та Луцький район - це приблизно 65 тисяч пенсіонерів і всі вони обслуговуються у луцькому відділі. Черги частково виникають через те, що люди не використовують електронні сервіси, не реєструються онлайн. Відтак не можуть рівномірно розподілити свій прихід", - каже Леся Дацюк.
Також відділ обслуговування громадян змінив свою роботу. Раніше тут починали працювати з 8-ої години ранку, нині ж з 10-ої відчиняються. Люди не всі про це знають, тому вже в 9-ій ранку черги біля приміщення.
Зі слів Лесі Дацюк, в області працює 14 відділів і два сектори обслуговування громадян. Усі вони працюють в такому ж режимі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це розповіла кореспондентам Суспільного лучанка Тетяна Кондратюк.
"Черга рухається повільно. У приміщенні не створили належних умов для прийому громадян у час пандемії", - каже Тетяна Кондратюк.
А лучанка Ніна Іщишина розповіла, що пів року тому подала документи на оформлення пенсії.
"То не така буква стоїть, то не такий номер коду. Я мала іти на пенсію у 59 з половиною, уже мені 60, а я все ходжу", - зауважує жінка.
Начальниця відділу обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду у Волинській області Леся Дацюк пояснює, що із запровадженням карантину обмежили прийом громадян у приміщенні установи. В середньому за день тут обслуговують 326 людей.
"Луцьк та Луцький район - це приблизно 65 тисяч пенсіонерів і всі вони обслуговуються у луцькому відділі. Черги частково виникають через те, що люди не використовують електронні сервіси, не реєструються онлайн. Відтак не можуть рівномірно розподілити свій прихід", - каже Леся Дацюк.
Також відділ обслуговування громадян змінив свою роботу. Раніше тут починали працювати з 8-ої години ранку, нині ж з 10-ої відчиняються. Люди не всі про це знають, тому вже в 9-ій ранку черги біля приміщення.
Зі слів Лесі Дацюк, в області працює 14 відділів і два сектори обслуговування громадян. Усі вони працюють в такому ж режимі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
Знаємо знаємо, ми це вже пройшли. Згадуємо цей пенсійний фонд, таке враження, що побували у пеклі. Три місяці носили та доносили документи. Мордували нас ці держпрацівники п/фонду три місяці. Нарешті ми пенсіонери я і моя дружина. Невже скрізь така ганебна ситуація біля пенсійних фондів міст нашої держави, як у нас тут в Луцьку. Чи тільки в Луцьку такий бардак.
А чому не приймати людей з 8 години, як було раніше? Як ми пенсіонери можемо реєструватися в онлайн? Видайте нам компютери (тощо), навчіть ними користуватися, а тоді запроваджуйте новшества. Такі всі грамотні. За які кошти нам купувати ті гаджети, де вчитися ними користуватися? ЯКА НАША ПЕНСІЯ - КОПІЙКИ.
Останні новини
Під Луцьком 2 дні працюватиме безкоштовний мамограф
Сьогодні, 11:35
Помер легендарний футболіст «Шахтаря»
Сьогодні, 11:31
У Луцьку біля пенсійного фонду – черги. ВІДЕО
Сьогодні, 11:11
У Карпатах зник турист з Волині
Сьогодні, 11:02
Внаслідок масштабних пожеж на Луганщині загинуло уже 5 людей
Сьогодні, 10:47