У Луцьку біля пенсійного фонду – черги. ВІДЕО





Про це розповіла кореспондентам Тетяна Кондратюк.



"Черга рухається повільно. У приміщенні не створили належних умов для прийому громадян у час пандемії", - каже Тетяна Кондратюк.



А лучанка Ніна Іщишина розповіла, що пів року тому подала документи на оформлення пенсії.



"То не така буква стоїть, то не такий номер коду. Я мала іти на пенсію у 59 з половиною, уже мені 60, а я все ходжу", - зауважує жінка.



Начальниця відділу обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду у Волинській області Леся Дацюк пояснює, що із запровадженням карантину обмежили прийом громадян у приміщенні установи. В середньому за день тут обслуговують 326 людей.



"Луцьк та Луцький район - це приблизно 65 тисяч пенсіонерів і всі вони обслуговуються у луцькому відділі. Черги частково виникають через те, що люди не використовують електронні сервіси, не реєструються онлайн. Відтак не можуть рівномірно розподілити свій прихід", - каже Леся Дацюк.



Також відділ обслуговування громадян змінив свою роботу. Раніше тут починали працювати з 8-ої години ранку, нині ж з 10-ої відчиняються. Люди не всі про це знають, тому вже в 9-ій ранку черги біля приміщення.



Зі слів Лесі Дацюк, в області працює 14 відділів і два сектори обслуговування громадян. Усі вони працюють в такому ж режимі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Люди по декілька годин мусять стояти на вулиці у черзі до Луцького відділу обслуговування громадян пенсійного фонду, щоб вирішити свої питання.Про це розповіла кореспондентам Суспільного лучанка"Черга рухається повільно. У приміщенні не створили належних умов для прийому громадян у час пандемії", - каже Тетяна Кондратюк.А лучанка Ніна Іщишина розповіла, що пів року тому подала документи на оформлення пенсії."То не така буква стоїть, то не такий номер коду. Я мала іти на пенсію у 59 з половиною, уже мені 60, а я все ходжу", - зауважує жінка.Начальниця відділу обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду у Волинській областіпояснює, що із запровадженням карантину обмежили прийом громадян у приміщенні установи. В середньому за день тут обслуговують 326 людей."Луцьк та Луцький район - це приблизно 65 тисяч пенсіонерів і всі вони обслуговуються у луцькому відділі. Черги частково виникають через те, що люди не використовують електронні сервіси, не реєструються онлайн. Відтак не можуть рівномірно розподілити свій прихід", - каже Леся Дацюк.Також відділ обслуговування громадян змінив свою роботу. Раніше тут починали працювати з 8-ої години ранку, нині ж з 10-ої відчиняються. Люди не всі про це знають, тому вже в 9-ій ранку черги біля приміщення.Зі слів Лесі Дацюк, в області працює 14 відділів і два сектори обслуговування громадян. Усі вони працюють в такому ж режимі.

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